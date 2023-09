Superbloom-Festival startet in München - Zehntausende erwartet

Das erste Herbstwochenende in München startet mit Partystimmung: Die zweite Ausgabe des "Superbloom"-Festivals lockt auf das Olympiaparkgelände.

02.09.2023 | Stand: 07:51 Uhr

Es gibt sonnige Wetterprognosen für das Musikfestival "Superbloom" in München, das am Samstag (10.00 Uhr) startet. Etwa 50 000 Menschen pro Tag werden nach Angaben der Veranstalter am Wochenende auf dem Olympiapark-Gelände in der bayerischen Landeshauptstadt erwartet.

Superbloom-Festival in München: Diese Stars trefen auf

Mehr als 60 Künstlerinnen und Künstler werden auf den sechs Bühnen auftreten. Neben Musikern wie Imagine Dragons, Ava Max, Martin Garrix oder Jason Derulo erwartet die Besucher auch ein Auftritt der True-Crime-Podcasterinnen von "Mord auf Ex".

Außerdem gibt es Luftakrobatik-Shows, Vorführungen wissenschaftlicher Experimente sowie eine Diskussionsbühne unter anderem zum Thema Rassismus.

Der Olympiapark verwandelt sich zum zweiten Mal in ein großes Festivalgelände. Nach dem erfolgreichen Start 2022 mit 50 000 Besuchern gewann "Superbloom" den Preis für das beste neue Festival bei den "European Festival Awards".

Lesen Sie auch: Santiano begeistern 3600 Fans auf der Freilichtbühne in Altusried