Tödlicher Unfall bei Burlafingen: 53-jähriger Motorradfahrer stirbt

Nahe Burlafingen ist es am Mittwoch zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 53-Jähriger starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen.

09.09.2021 | Stand: 06:30 Uhr

Ein 25-Jähriger ist am Mittwoch gegen 18.15 Uhr mit seinem Auto auf der Kreisstraße von Steinheim kommend in Richtung Burlafingen gefahren. Zeitgleich befuhr ein bislang unbekannter Traktor mit Mähgerät ebenfalls die Kreisstraße in entgegen kommender Fahrtrichtung, berichtet die Polizei.

Direkt hinter dem Traktor fuhr ein 53-jähriger mit seinem Motorrad, diesem folgten in selber Fahrtrichtung ein 53-jähriger Autofahrer mit seinem Opel und ein 58-jähriger Fahrer mit seinem Mercedes. Auf Höhe des Fohlenwegs setzte der 53-jährige Motorradfahrer nach bisherigen Erkenntnissen zum Überholen des Traktor an, indem dieser seinen Fahrtrichtungsanzeiger nach links setzte und zog hierbei auf die Gegenspur.

Auto und Motorrad stoßen zwischen Steinheim und Burlafingen zusammen

Bei seinem Überholmanöver muss der 53-Jährige den ihm entgegen kommenden Audi des 25-Jährigen übersehen haben, der sich schon fast auf dessen Höhe befand. Der Motorradfahrer und der Autofahrer stießen daraufhin auf der Fahrspur des Audi zusammen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden die kollidierenden Fahrzeug auch gegen den nachfolgenden Opel und den Mercedes geschleudert.

Obwohl mehrere Ersthelfer, die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie der Notarzt Erste Hilfe leisteten, starb der 53-jährige Motorradfahrer noch an der Unfallstelle. Der 25-jährige wurde leicht verletzt und konnte nach einer medizinischen Behandlung vor Ort entlassen werden. Der 53-jährige Opel-Fahrer sowie der 58-jährige Mercedes-Fahrer mit dessen im Fahrzeug befindlichen Familie wurden nicht verletzt, erlitten aber einen Schock.

Die Staatsanwaltschaft wurde im Zusammenhang verständigt, verzichtete aber darauf, einen Gutachter hinzuzuziehen. Die Angehörigen des verunglückten Motorradfahrers eilten selbst zur Unfallstelle, weshalb für diese zur Betreuung das Kriseninterventions-Team verständigt wurde. Die Unfallstrecke war für mehr als drei Stunden gesperrt.

Der bislang unbekannte Traktor-Fahrer, der vermutlich den Verkehrsunfall nicht bemerkte, sowie weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Rufnummer 0731/8013-0 zu melden.

