19-jährige Autofahrerin stirbt bei Kollision mit Bus

Eine junge Autofahrerin ist am Montagmorgen bei einem Unfall bei Weißenhorn im Landkreis Neu-Ulm gestorben. Die 19-Jährige war mit einem Bus kollidiert.

29.11.2021 | Stand: 13:12 Uhr

-- Update: Montag, 29. November, 13.15 Uhr --

Die 19-jährige Frau fuhr gegen 7.15 Uhr von Oberhausen in Richtung Weißenhorn. Das teilt die Polizei mit. Etwa zwei Kilometer vor dem Ortseingang kam die 19-Jährige bei winterlichen Straßenverhältnissen in einer Linkskurve ins Schleudern und prallte mit der Fahrerseite gegen die vordere linke Front eines Linienbusses. Dabei verletzte sie sich so schwer, dass sie noch an der Unfallstelle starb.

Tödlicher Unfall bei Weißenhorn: Busfahrer versuchte noch auszuweichen

Der Fahrer des Linienbusses versuchte der Polizei zufolge noch, nach rechts auszuweichen, konnte jedoch den Zusammenstoß nicht verhindern. Durch das Ausweichmanöver und den Aufprall rutschte der Bus nach rechts in den Straßengraben. Im Bus befanden sich keine Fahrgäste. Der 54-jährige Busfahrer erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung der genauen Umstände wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Verkehrsunfallsachverständiger eingeschaltet. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro, das Auto der Frau hatte einen Totalschaden. (Lesen Sie auch: 28 Unfälle in nur acht Stunden - Wintereinbruch sorgt für Chaos auf Allgäuer Straßen)

-- Ursprüngliche Meldung --

Eine 19-jährige Autofahrerin ist bei Schneetreiben im Landkreis Neu-Ulm beim Zusammenstoß mit einem Bus ums Leben gekommen. Das meldet die Deutsche Presse-Agentur. In der Nähe von Weißenhorn sei die junge Frau am Montagmorgen aus zunächst unklarer Ursache mit dem Bus kollidiert, sagte ein Polizeisprecher. Ein Gutachter sei an die Unfallstelle gefahren, um den genauen Hergang aufzuklären.

Wetterdienst warnt vor Glätte

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für die kommenden Tage im Süden Bayerns Glätte durch leichte Schneeschauer und teils überfrierende Nässe. In der Nähe der Alpen könne es in den Mittelgebirgen und in Alpennähe auch zu Schneeverwehungen kommen, warnen die Experten des DWD.

