Unschönes Nachspiel nach Unfall in Günzburg: 45-Jähriger filmt tödlich verunglückten Autofahrer

27.01.2022 | Stand: 12:19 Uhr

Ein Verkehrsunfall am Dienstagabend in Günzburg, bei dem ein 40-jähriger Autofahrer gegen einen Brückenpfeiler gefahren und dabei ums Leben gekommen ist, hat ein unschönes Nachspiel.

Beamte der Polizeiinspektion Günzburg stellten beim Eintreffen am Unfallort fest, dass ein 45-Jähriger den Unfallort, das Auto sowie das sich noch darin befindende Opfer mit einem Smartphone filmte.

Das Filmen unterbanden die Polizeibeamten sofort und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachtes eines Vergehens der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen gegen den 45-Jährigen ein.

Der 40-jährige Autofahrer war am Dienstagabend gegen 22 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in der Ulmer Straße von Leipheim aus kommend in Günzburg von der Fahrbahn abgekommen. Auf Höhe des Ortsschildes Günzburg prallte er gegen einen Brückenpfeiler. Die Einsatzkräfte konnten beim Eintreffen nur noch den Tod des 40-Jährigen feststellen.

