Tödlicher Verkehrsunfall bei Wolfratshausen

Beim Zusammenstoß zwischen einem Linienbus ohne Fahrgäste und einem Pkw ist am Nachmittag im Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen eine Frau ums Leben gekommen.

30.11.2021 | Stand: 20:38 Uhr

Der Bus war am Dienstag gegen 16.15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache bei widrigen Wetterverhältnissen auf die Gegenspur geraten, wo es zum Zusammenprall mit einem Autokam. Der Busfahrer, die Beifahrerin der Getöteten und ein weiterer Pkw-Fahrer wurden verletzt, berichtet die Polizei.

Aus noch ungeklärter Ursache kam der Bus bei starkem Schneefall und Wind auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit einem Auto einer Frau und ihrer Beifahrerin. Die zwei Frauen mussten aus dem Autovon der Feuerwehr befreit werden. Im Anschluss wurde die Fahrerin reanimiert. Sie verstarb kurz danach im naheliegenden Krankenhaus.

Die Beifahrerin musste operiert werden. Ein 47-jähriger Fahrer aus Strasslach, der hinter dem Auto fuhr, versuchte, dem Bus noch auszuweichen und wurde glücklicherweise nur leicht touchiert. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand ein massiver Schaden von mindestens 100.000 Euro. Ein Gutachter wurde an die Unfallstelle bestellt. Am Unfallort waren etwa 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr und nochmals etwa zehn Sanitäter im Einsatz. Zudem unterstützte die Straßenmeisterei Wolfratshausen.

Weitere Polizeimeldungen aus Bayern lesen Sie hier.