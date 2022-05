Tag der Arbeit: Menschen in ganz Bayern versammeln sich zu Demonstrationen

Auch in Bayern haben sich viele Menschen bei Demonstrationen anlässlich des Tags der Arbeit am 1.Mai versammelt. Der Ukraine-Konflikt war ein wichtiges Thema.

01.05.2022 | Stand: 14:30 Uhr

Zahlreiche Menschen haben sich am Tag der Arbeit in verschiedenen Städten in Bayern zu den traditionellen Demonstrationen zum 1. Mai versammelt. Rund 4.000 Menschen etwa verfolgten nach Polizeiangaben die Kundgebung in München. Unter anderem in Würzburg, Schweinfurt, Nürnberg und Rosenheim fanden ebenfalls Veranstaltungen statt - zumeist organisiert von Gewerkschaften.

Ukraine-Krieg spielt große Rolle bei Mai-Kundgebungen

Angesichts des Krieges in der Ukraine standen allerdings nicht nur die traditionellen Themen wie Tariflöhne und mehr Tarifbindung oder der Schutz vor Armut im Alter im Vordergrund. So betonte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) gleich zu Beginn seiner Rede, dass man sich in schwierigen Zeiten versammele. "Krieg in Europa. Ein brutaler Angriffskrieg gegen einen souveränen Staat. Wir alle sehen jeden Tag die schrecklichen Bilder, hören immer wieder neue Schreckensnachrichten."

Dennoch sei es wichtig, sich für die Rechte der Arbeitnehmer stark zu machen. In München etwa würde wegen der hohen Lebenshaltungskosten selbst ein Mindestlohn von zwölf Euro für viele Menschen nicht zum Leben reichen. Auch die Bekämpfung der steigenden Mieten sei nötig, damit sich die Einwohner das Leben in der Landeshauptstadt weiter leisten könnten.

Lesen Sie auch: DGB-Chef: "Nein" zur Aufrüstung zulasten des Sozialstaats