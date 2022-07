TechnoSommerWunderland

Startschuss für das größte Allgäuer Festival: Am Donnerstag hat auf dem Gelände des Allgäu Airports in Memmingerberg das Ikarus begonnen - bis zum frühen Sonntagmorgen werden hier über 30.000 Freunde elektronischer Musik tanzen, trinken und feiern. allgaeu.life stürzte sich mitten ins Getümmel, schaute in die Zelte auf dem Campingplatz und überprüfte die Temperatur des Dosenbiers. Und erlebte, wie sich die Festivalbesucher am Freitag auch von zwei Gewitterschauern (inklusive eines Platzregens ausgerechnet beim Auftritt von Star-DJ Fritz Kalkbrenner) nicht vom Feiern abhielten ließen...

15.07.2022 | Stand: 09:56 Uhr

Aurelia und Lena haben Glück. Nicht, dass die beiden Mädels aus Oberstaufen das nicht alleine hinbekommen würden - aber nette Campingnachbarn helfen ihnen beim Zeltaufbau. Dafür gibt's für die Jungs - Max und Tim heißen sie - auch ein Dosenbier zur Belohnung.

So ist das auf dem Ikarus-Campingplatz: lauter freundliche, gut gelaunte Menschen. Und das, obwohl viele Besucher wegen der strengen Sicherheitskontrollen teilweise bis zu 90 Minuten warten müssen, ehe sie auf das Gelände kommen. Jede Tasche, jeder Rucksack wird von den Sicherheitsleuten genau geprüft - die Folgen von Manchester- und London-Terror eben. Man stellt sich darauf ein und kommt damit klar.

Wer schon drin ist, sitzt bei schweißtreibenden Temperaturen von 28 Grad mit seinen Leuten unter einem Pavillon oder zockt eine Runde "Flunkyball". Ein Spiel, bei dem es darum geht, möglichst schnell und viel zu trinken, wie Du im Video erfährst:

Bilderstrecke

Ikarus - Tag 2: Freitag

Noch dröhnen die Beats nur aus den mitgebrachten Boxen der Camper, doch kurz nach 18 Uhr geht es endlich so richtig los: An der Pool Stage legt DJ "Gheist" aus Berlin auf - zunächst noch mit eher langsamen, chilligen House-Klängen. Viele Camper zieht es zur Abkülung eh erst einmal in den Pool, in dem schnell das Wasser meterhoch spritzt. Direkt nebenan auf der Start- und Landebahn des Airports hebt eine Ryanair-Maschine nach Faro/Portugal ab, kurz drauf startet ein Wizzair-Flieger nach Sofia/Bulgarien.

Am Freitag startet das Ikarus dann so richtig durch - gleich zu Beginn heizen in den Sheltern DJs wie Stefanie Raschke und Masaje richtig ein, während es Lexer auf der Hauptbühne erst mal ruhiger angehen lässt. Genau richtig, um nach dem ersten Regenschauer wieder "warm" zu werden. Später lässt es der Italiener Sam Paganini im großen Ikarus-Zelt dann richtig krachen: Seine harten Techno-Beats, die erhöhte Bühne und die Lasershow versprühen einen Hauch von Mayday in Memmingerberg.

Bilderstrecke

Ikarus - Tag 1: Donnerstag

Um 23 Uhr freuen sich viele auf Fritz Kalkbrenner auf der Main Stage, doch ausgerechnet jetzt geht ein Platzregen über dem Allgäu Airport nieder. Vom Feiern hält das die Electro-Fans freilich nicht ab: Auch wenn bei Kalkbrenner nun verständlicherweise weniger los ist, herrscht in den Sheltern und im Zelt dichtes Gedränge. Der "Medusa"-Shelter platzt nach Mitternacht aus allen Nähten, als der Hamburger "Neelix" eine Stunde lang besten Progressive Trance auflegt. Ein Geheimtipp ist er schon lange nicht mehr...

Danach lässt auch der Regen nach, vor den Besuchern liegt eine lange Nacht - entweder beim Weitertanzen vor den Bühnen oder mit alten und neuen Freunden auf dem Campingplatz. Am Samstag geht es ab 12 Uhr mittags weiter - schon um 14.30 Uhr spielt mit Alle Farben der wohl bekannteste Star des Ikarus-Festivals.

Schluss ist am Sonntagmorgen um 4 Uhr. Bis dahin heißt es: Willkommen im TechnoSommerWunderland im Allgäu!

PS: Unsere Kollegen von all-in.de haben passend zum Ikarus einige Festival-Hacks zusammengetragen.