Tegernsee: Jugendlicher stirbt bei Kajak-Tour mit seinem Vater

Auf dem Tegernsee ist ein Jugendlicher tödlich verunglückt. Der 17-Jährige war bei einer Kajak-Tour mit seinem Vater gekentert.

04.07.2022 | Stand: 10:42 Uhr

Ein junger Mann ist mit seinem Kajak auf dem Tegernsee gekentert und tödlich verunglückt. Die Polizei geht von einem Unfall aus, teilte sie am Montag mit. Der 17-Jährige und sein Vater aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck waren am Samstag mit ihren Kajaks auf dem See bei Rottach-Egern (Landkreis Miesbach) unterwegs.

Tegernsee: Jugendlicher bei Kajak-Tour tödlich verunglückt

An Land fiel dem Vater dann auf, dass sein Sohn verschwunden war. Der Vater setzte um 11.50 Uhr einen Notruf ab und eine große Suchaktion von Wasserrettung und Polizei wurde eingeleitet. Eine Vielzahl von Tauchern der Wasserwacht, der DLRG und Feuerwehr, ein Polizeiboot und ein Hubschrauber beteiligten sich am Samstag und am Sonntag daran, berichtete die Polizei.

Gegen 21Uhr entdeckte dann ein Tauchroboter den Körper des Vermissten im See, in etwa im Bereich, wo er mit dem Kajak gekentert war. Nach der Bergung konnte nur noch der Tod des jungen Mannes festgestellt werden. Er wurde zweifelsfrei als der gesuchte 17-Jährige identifiziert.

Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) übernahmen für die Kriminalpolizei die ersten Untersuchungen in dem Todesfall. Die weitere Sachbearbeitung liegt nun bei der Kriminalpolizeistation Miesbach. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung ergaben sich bislang keine, die Ermittler gehen von einem tragischen Unfall aus.

