Sechs Migranten werden von Rumänien auf Ladefläche geschleust

Sechs Migranten harren von Rumänien bis Thiersheim auf einer Lkw-Ladefläche aus. Auf einem Autohof geben sie Klopfzeichen. Soldaten rufen die Polizei.

11.05.2021 | Stand: 15:38 Uhr

Sechs Migranten waren von Rumänien bis Thiersheim auf der Ladefläche eines Lkws unterwegs. Dort machten sie laut Polizei am Freitagnachmittag auf einem Autohof durch Klopfzeichen auf sich aufmerksam. Soldaten hörten diese zufällig und verständigten die Polizei.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden die zwei Afghanen, die drei Äthiopier und ein Eritreer bereits aus ihrer Heimat in die Türkei und weiter nach Rumänien geschleust. Sie gaben außerdem an, dass sie mit Hilfe zweier Schleuser in Rumänien nahe Timisoara auf die Ladefläche des Sattelaufliegers gelangten.

Welche Rolle spielte der Lkw-Fahrer bei der Schleusung in Thiersheim?

Welche Rolle der 61-jährige Lastwagenfahrer bei der Schleusung ausübte, ermittelt derzeit die Polizei. Die unerlaubt eingereisten Migranten kamen in die Aufnahmeeinrichtung Oberfranken in Bamberg.

