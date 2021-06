Tod eines Häftlings - Gefangene fordern mehr Aufmerksamkeit

Was geschah in Zelle 267? Das Landgericht Traunstein befasst sich mit dem Fall eines toten Häftlings aus der JVA Bernau. Es ist nicht der erste Fall dieser Art.

08.06.2021 | Stand: 06:50 Uhr

Vor dem Landgericht Traunstein beginnt am Dienstag (9 Uhr) ein Prozess um den gewaltsamen Tod eines Häftlings. Der Zellengenosse des Mannes steht wegen Körperverletzung mit Todesfolge vor Gericht.

Er soll seinen Mithäftling im Oktober vergangenen Jahres in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Bernau am Chiemsee so heftig in den Schwitzkasten genommen haben, dass das Opfer am Tag darauf im Krankenhaus an den Folgen starb. Der Mann aus Mali soll an einer Schizophrenie leiden und schuldunfähig sein.

Nicht der erste Fall in der JVA Bernau

Es ist nicht das erste Mal, dass ein solcher Fall in der JVA Bernau aktenkundig wurde. Auch ein Jahr zuvor soll dort ein Häftling einen Mitgefangenen so schwer attackiert haben, dass dieser an den Folgen starb, wie das bayerische Justizministerium mitteilte.

Allein die bayerischen Justizvollzugsanstalten (JVA) meldeten nach Ministeriumsangaben für das vergangene Jahr insgesamt 226 Tätlichkeiten von Häftlingen. In 190 Fällen richteten sich diese Tätlichkeiten gegen Mithäftlinge, in 36 gegen Bedienstete.

Personalmangel als Grund?

Die Gefangenengewerkschaft GGBO fordert mehr Aufmerksamkeit für Gewalt in Haftanstalten. "Das Thema ist da, aber es wird oft nicht ernstgenommen", sagte Sprecher Manuel Matzke der Deutschen Presse-Agentur. "Es ist so, dass dieses System viel ignoriert. Das liegt auch am Personalmangel."

