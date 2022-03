Tödliche Schlägerei in München - Polizei nimmt 16-Jährigen fest

Nach einer tödlichen Schlägerei in München wurde heute ein 16-Jähriger Verdächtiger festgenommen. Gestern war ein 18-Jähriger an seinen Verletzungen gestorben.

16.03.2022 | Stand: 14:33 Uhr

Nach einer Schlägerei unter jungen Leuten mit einem Toten und einem Schwerverletzten in München hat die Polizei einen 16-Jährigen festgenommen. Er steht im Verdacht, bei der Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen einen 18-Jährigen so schwer verletzt zu haben, dass er wenig später in einem Krankenhaus starb, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Der Verdächtige sollte im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Vor den Ermittlern wollte sich der 16-Jährige zunächst nicht äußern. Details zur Tat will die Polizei am Donnerstag bei einer Pressekonferenz bekanntgeben.

Grund für Schlägerei in München bisher unklar

Wieso die Auseinandersetzung am Montagnachmittag auf einem öffentlichen Platz im Stadtteil Milbertshofen eskalierte, blieb erst einmal unklar. So auch, wie genau der 18-jährige Iraker und ein 15-jähriger Deutsch-Türke verletzt wurden. Nach Angaben der Ermittler könnte als Tatwaffe gegen den 18-Jährigen ein Stichwerkzeug infrage kommen.

