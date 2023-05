Tödlicher Ikea-Unfall: Warum der Fahrer erst jetzt in U-Haft sitzt

Seit vergangener Woche befindet sich der mutmaßliche Verursacher des tödlichen Unfalls bei Ikea im Gefängnis. Ein Gerichtssprecher erklärt die späte Festnahme.

17.05.2023 | Stand: 08:24 Uhr

Es war am vergangenen Donnerstag, als zwei Polizisten frühmorgens an der Tür eines Augsburger Einfamilienhauses klingelten und einen 54-jährigen Bewohner festnahmen. Seitdem sitzt Herbert M. (Name geändert) in Untersuchungshaft. Neun Monate, nachdem er an jenem Abend im August mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit den tödlichen Raserunfall bei Ikea verursacht haben soll. Seine 21-jährige Beifahrerin kam damals ums Leben. Dass gegen M. erst jetzt Haftbefehl eröffnet wurde, sorgt in der Öffentlichkeit teils für Verwunderung. Während ein Sprecher des Augsburger Landgerichts erklärt, was dahintersteckt, hat M.'s Anwalt Haftbeschwerde eingelegt.

