Nach tödlichem Unfall auf B10: Beteiligter Autofahrer tot aufgefunden

Ein 24-Jähriger kommt bei einem Unfall auf der B10 bei Ebersbach ums Leben. Ein Autofahrer flüchtete. Jetzt wurde der Mann tot aufgefunden.

29.11.2023 | Stand: 07:39 Uhr

Nach einem tödlichen Unfall vergangene Woche auf der B10 bei Ebersbach an der Fils im Kreis Göppingen ist ein am Unfall beteiligter, aber geflüchteter Autofahrer tot aufgefunden worden. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagmorgen mit.

Der Unfall ereignete sich am vergangenen Donnerstagmorgen gegen 5.45 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart im Bereich einer Baustelle. Ein Mercedes hatte sich überschlagen und ging in Flammen auf. Für den 24-jährigen Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch am Unfallort.

Tödlicher Unfall auf B10 bei Ebersbach: 58-Jähriger soll mehrere Fahrzeuge rechts überholt haben

Die Polizei war bereits kurz nach dem Vorfall davon ausgegangenen, dass an dem Unfall ein zweites Auto beteiligt gewesen sein soll. In welcher Form aber galt zunächst als unklar. Am Montag nun geben die Ermittler bekannt: Ein 58-Jähriger soll mit seinem BMW auf der B10 auf dem linken Fahrstreifen gefahren sein. Wenige hundert Meter vor dem beginnenden Baustellenbereich soll er auf die rechte Spur gewechselt, und wohl verbotswidrig rechts mehrere Fahrzeuge überholt haben.

Der 24-jährige Mercedes-Fahrer fuhr zu diesem Zeitpunkt offenbar auf dem linken Fahrstreifen. Er soll seine Geschwindigkeit daraufhin ebenfalls erhöht haben. Nach bisherigen Ermittlungen bestehe Grund zur Annahme, dass es kurz vor einer Fahrbahnschwenkung zu einer leichten Berührung der beiden Autos gekommen sein dürfte. Dadurch dürfte der Mercedes nach links abgewiesen und gegen eine Leitplanke im Baustellenbereich geprallt sein. Das Fahrzeug wurde ausgehebelt und der mit Autogas betriebene Wagen geriet in Brand.

Tödlicher Unfall auf B10: Fahrer des BMW soll kurz angehalten haben

Der Mercedes schlitterte auf der Fahrzeugseite liegend über die Fahrbahn und blieb auf dem Dach liegen. Der Wagen brannte vollständig aus. Der 24-Jährige, der allein in dem Auto unterwegs war, starb. Das zunächst unbekannte Fahrzeug war beim Eintreffen der Einsatz- und Rettungskräfte nicht mehr am Unfallort. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Fahrer jenes BMW noch kurz angehalten, danach sich aber unerlaubt vom Unfallort entfernt und weggefahren sein.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft Ulm die Einholung eines unfallanalytischen Sachverständigengutachtens an. Die Verkehrspolizei Mühlhausen nahm sofort umfangreiche Ermittlungen auf. Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen 58-Jährigen als Fahrer des unfallbeteiligten BMWs. Zu den Umständen des Unfalls konnte der Mann nicht mehr befragt werden. Er wurde im Laufe des Donnerstagnachmittages tot aufgefunden.

Zur Ermittlung des Umstände des Todes des 58-Jährigen hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei Ulm dauern an. Die Verkehrspolizei Mühlhausen (Telefon 07335/96260) sucht weiterhin Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben. (AZ)