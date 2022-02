Fußgänger auf der A3 bei Würzburg von Auto erfasst

Auf der A3 bei Würzburg wurde am späten Sonntagabend ein Fußgänger von einem Auto erfasst. Der 52-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Bei einem Unfall auf der A3 bei Würzburg ist am Sonntag gegen 23.30 Uhr ein 52-Jähriger gestorben. Wie die Polizei berichtet, überquerte der Mann nahe der Rastanlage Würzburg-Nord die Autobahn und wurde dabei von einem Auto erfasst.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der 52-Jährige mit einem Arbeitskollegen auf der A3 in Richtung Nürnberg unterwegs. Bei einem Zwischenstopp an der Rastanlage überquerte er die Autobahn. Dabei wurde er von einem Auto erfasst, das in Fahrtrichtung Norden fuhr.

Unfall auf der A3 bei Würzburg: Fußgänger stirbt noch an der Unfallstelle

Der Fußgänger wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer erlitt bei dem Unfall Prellungen und einen schweren Schock. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Autobahn war in Fahrtrichtung Frankfurt für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Im Einsatz war neben der Polizei auch die Feuerwehr Würzburg.

Um den Unfallhergang zu rekonstruieren, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Warum der 52-Jährige die Autobahn überquerte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

