Nach tödlichem Unfall bei Ikea in Augsburg startet nun der Prozess gegen den Fahrer

Weil er in Augsburg ein illegales Rennen abgehalten haben soll, bei dem eine Frau starb, sitzt ein 54-Jähriger im Gefängnis. In der Verhandlung geht es um viel.

05.10.2023 | Stand: 07:09 Uhr

Die Fahrt dauerte höchstens 20 Sekunden, vielleicht auch nur 12, ehe der Mann hinter dem Steuer die Kontrolle verlor, so haben es die Ermittler der Kriminalpolizei ausgerechnet. Sie startete an der Total-Tankstelle im Gablinger Weg in Oberhausen , führte nach Norden, die Stuttgarter Straße entlang Richtung Gersthofen – und endete auf dem Parkplatz des Möbelhauses Ikea mit dem Tod einer 21-jährigen Frau, die auf dem Beifahrersitz Platz genommen hatte.

