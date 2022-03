Tödlicher Unfall in der Region: 14-Jähriger stirbt an Bahnübergang

In Senden ist ein 14-jähriger Junge an einem unbeschrankten Bahnübergang gestorben. Die Helfer mussten während des Einsatzes Schaulustige abhalten.

08.03.2022 | Stand: 07:20 Uhr

In Senden ist am Montagnachmittag gegen 16 Uhr ein Junge an einem unbeschrankten Bahnübergang gestorben. Der 14-Jährige überquerte mit seinem Fahrrad an dem unbeschrankten Bahnübergang die Gleise, heißt es vonseiten der Polizei.

Zug erfasst 14-Jährigen mit dem Fahrrad nahe Senden

Augenzeugen berichteten, dass der 14-jährige wohl nicht auf den Zugverkehr achtete und daher einen herannahenden Zug übersah. Der Zug erfasste den Jugendlichen, er war noch vor Ort tot.

Aufgrund zahlreicher Schaulustiger musste die Feuerwehr Senden die Unfallstelle mit Sichtschutzwänden abschirmen. Fahrgäste im Zug wurden durch den Unfall nicht verletzt. Sie mussten den Zug noch vor Ort verlassen.

Der Streckenabschnitt zwischen Ulm und Memmingen war für etwa drei Stunden gesperrt.

