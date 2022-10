Auto prallt gegen Scheunenmauer - zwei Tote

Tödlicher Unfall in der Region: Zwei Männer sterben, nachdem sie mit dem Auto gegen eine Mauer geprallt sind. Sie wurden im Auto eingeklemmt.

08.10.2022 | Stand: 09:11 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall sind ein 29-Jähriger und ein 20-Jähriger in Schwaben tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kamen die Männer am Freitagabend vermutlich aufgrund erhöhter Geschwindigkeit mit dem Auto in Thierhaupten (Landkreis Augsburg) von der Fahrbahn ab und prallten danach gegen eine Scheunenmauer.

Die Männer wurden in dem Auto eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der 29-jährige Fahrer starb noch an der Unfallstelle, der 20-jährige Beifahrer erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen.