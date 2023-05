Lastwagen erfasst Pedelec-Fahrer - 83-Jähriger stirbt

In Zwiesel in Niederbayern stießen ein Pedelec-Fahrer und ein Lastwagen zusammen. Die Räder des Autos erfassten den 83-jährige Radler, er verletzte sich schwer.

30.05.2023 | Stand: 13:23 Uhr

Nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen-Anhänger in Niederbayern ist ein Pedelec-Fahrer an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der 83-Jährige habe in Zwiesel (Landkreis Regen) hinter dem Unimog-Gespann abbiegen wollen, dabei aber den Anhänger des Fahrzeugs übersehen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Pedel-Fahrer stirbt nach Unfall in Zwiesel in Niederbayern

Der Mann sei deshalb am Donnerstag von den Reifen des Anhängers erfasst worden. Einen Tag später erlag er laut einem Polizeisprecher seinen Verletzungen. (Lesen Sie hier: Frontaler Zusammenstoß in Niederbayern von zwei Autos, Frau schwer verletzt)

Alle Nachrichten aus Bayern lesen Sie immer hier.