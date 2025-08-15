Motorradfahrer kollidiert frontal mit Auto und stirbt

Auf einer Kreisstraße in Oberbayern ist ein Motorradfahrer mit einem Auto zusammengestoßen und tödlich verletzt worden. Eine 51 Jahre alte Autofahrerin habe zwei Motorradfahrer übersehen, als sie von einem Parkplatz auf die Straße auffahren wollte, teilte die Polizei mit. Demnach war der 22-Jährige bei Lenggries (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) gemeinsam mit einem 30 Jahre alten Motorradfahrer unterwegs.

Der 30-Jährige fuhr laut Polizei voraus und konnte dem Auto noch rechtzeitig ausweichen. Der 22-Jährige prallte laut Polizei frontal mit dem Auto zusammen. Er starb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen. Die Autofahrerin blieb unverletzt, der 30-Jährige erlitt einen Schock.

An dem Auto und dem Motorrad des 22-Jährigen entstand jeweils Totalschaden. Gesamt wurde der Schaden von der Polizei auf etwa 57.000 Euro geschätzt. Ein Gutachter soll nun den Unfallhergang möglichst genau rekonstruieren. Er wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft hinzugezogen, wie es hieß.