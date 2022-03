Auf einem Bauernhof im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen wurde ein Mann am Montagabend von einem Stier angegriffen und tödlich verletzt.

01.03.2022 | Stand: 08:43 Uhr

Ein Mann ist in Oberbayern von einem Stier angegriffen und dabei getötet worden. Das Tier hatte den 53-Jährigen am Montagabend auf einem Bauernhof bei Dietramszell (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) in einem Stall attackiert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Tödlicher Unfall mit Stier: Kriminalpolizei ermittelt

Dabei wurde der Mann so schwer verletzt, dass er starb. Den genauen Unfallhergang untersucht nun die Kriminalpolizei. Nach Angaben der Polizei gibt es derzeit keine Hinweise auf Fremdverschulden.