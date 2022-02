Totimpfstoff von Novavax ab März in Bayern erhältlich

Ab März soll in Bayern der Totimpfstoff von Novavax zum Einsatz kommen. Priorität haben dabei Beschäftigte in der Gesundheitsbranche.

02.02.2022 | Stand: 14:53 Uhr

In Bayern soll von Anfang März an auch der neu zugelassene Novavax-Impfstoff gegen das Coronavirus zum Einsatz kommen.

Der Freistaat erwarte in der 9. Kalenderwoche Lieferungen mit dem Impfstoff, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch in München auf dpa-Anfrage mit.

Neuer Impfstoff ab März in Bayern: Pfegekräfte und Gesundheitsbranche hat Vorrang

"Bayern wird diesen bevorzugt für Impfungen von Beschäftigten in Einrichtungen im Gesundheits- und Pflegebereich zur Verfügung stellen, für die eine einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt", sagte eine Ministeriumssprecherin. Dies entspreche einer Einigung der Bundesländer in der Gesundheitsministerkonferenz vom 22. Januar. Zu den erwarteten Größenordnungen der Impfstofflieferungen machte das Ministerium keine Angaben.

Anzahl an Novavax-Impfstoff-Menge unklar

Für andere Impfwillige werde Novavax in einem zweiten Schritt zur Verfügung stehen, hieß es. Voraussetzung sei, dass der Bund den Novavax-Impfstoff in ausreichender Menge in die Regelversorgung gebe.

Das Mittel von Novavax wurde kürzlich als fünfter Corona-Impfstoff in der EU zugelassen. Zwei Dosen werden im Abstand von etwa drei Wochen gespritzt. Es handelt sich anders als bei den bisher zugelassenen Impfstoffen dabei um einen sogenannten Protein-Impfstoff. Teilweise ist auch die Bezeichnung "Totimpfstoff" verbreitet. (Wirkungsweise, Nebenwirkungen und Zulassung: Alles rund um den neuen Novavax-Impfstoff)

Neuer Totimpfstoff Novavax - Wirkweise bekannt, deshalb mehr Vertrauen als bei mRNA

Dessen Wirkprinzip ist schon lange bekannt. Deshalb haben einige Menschen mehr Vertrauen darin als etwa in mRNA-Impfstoffe, die erstmals während der Corona-Pandemie zugelassen wurden. Allerdings weisen Experten darauf hin, dass man über Novavax selbst derzeit noch nicht so viel wisse wie über die anderen Impfstoffe, die bereits länger breit angewendet werden.

Lesen Sie auch

Totimpfstoff Wie gut ist der neueste Corona-Impfstoff? Das sagen Experten zu Novavax

Lesen Sie auch: Corona-Impfung beim Tierarzt, Zahnarzt oder Apotheker