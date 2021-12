"Totales Staatsversagen": Hausärzte wütend über Impfstoffmangel

In den Arztpraxen in Bayern gibt es Wartelisten, in den Impfzentren sind Booster-Termine Wochen im Voraus ausgebucht. Jetzt wird die Kritik schärfer.

14.12.2021 | Stand: 08:57 Uhr

Die Wut schwingt in jedem Wort mit. „Ich würde pro Tag 20 Stunden impfen, aber ich bekomme einfach zu wenig Impfstoff“, schimpft Dr. Jakob Berger, der Vorsitzende der schwäbischen Hausärzte. Die ganze Impfstoff-Logistik sei völlig undurchsichtig und hänge vom jeweiligen Großhandel ab, fährt er fort. Von der Apotheke bekomme er mitgeteilt, wie viele Dosen er für die kommende Woche bestellen kann– und das werde immer weniger. Seine Kollegen aus dem bayerischen Hausärzteverband hätten sich schon oft an das Gesundheitsministerium in München gewandt, förmlich um mehr Impfstoff gebettelt – vergebens.