Frau strirbt bei Wohnungsbrand in Roßbach (Niederbayern)

Bei einem Wohnungsbrand in Roßbach im Landkreis Passau ist am Dienstag-Morgen eine Frau ums Leben gekommen. Die Ermittlungen zu dem Unglück laufen noch.

09.11.2021 | Stand: 10:16 Uhr

Bei einem Brand am Dienstag-Morgen in Roßbach im Landkreis Passau (Niederbayern) ist eine 88-jährige Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hat ein Autofahrer gegen 7 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Vor Ort eingetroffen, haben die Einsatzkräfte den Brand schnell in den Griff bekommen.

Tote Frau nach Brand in Roßbach gefunden

Bei den Löscharbeiten fand die Feuerwehr eine Frau, für den jede Hilfe zu spät kam. Nach ersten Informationen der Polizei handelt es sich bei der Toten um die 88-jährige Inhaberin der Wohnung.

Bislang kann die Polizei keine Aussagen zur Brandursache und dem entstandenen Sachschaden treffen. Die Kriminalpolizei Passau ermittelt.

