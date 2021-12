Tote Frau aus Nebenarm der Vils geborgen - Leiche identifiziert

Am Freitag wurde eine Leiche in einem Nebenlauf der Vils im Landkreis Passau geborgen. Die tote Person ist mittlerweile identifiziert.

Bereits am vergangenen Freitag, 3. Dezember, wurde am Vormittag eine tote Person in einem Nebenlauf der Vils im Landkreis Passau gefunden. Die Kripo Passau konnte die Leiche nun identifizieren, berichtet die Polizei.

Leiche aus Fluss im Landkreis Passau geborgen - das ist passiert

Bei Baumfällarbeiten entdeckten Mitarbeiter der Flußmeisterei die Leiche einer Frau. Diese wurde mithilfe der Wasserwacht Vilshofen und dem Wasserwirtschaftamt geborgen. Bei der Obduktion am Montag haben sich keine Hinweise auf Gewalt- oder Fremdeinwirkung ergeben.

Dem Ergebnis der molekulargenetischen Untersuchung nach handelt es sich bei der Toten um eine seit Anfang September 2021 vermisste 64-Jährige aus dem Gemeindebereich Aldersbach.

