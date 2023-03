Tote Frau in München gefunden - Polizei sucht Zeugen und Hinweise

In München ist eine 30-jährige Frau tot aufgefunden worden. Mit Fotos von ihr bittet die Polizei jetzt um Hinweise.

20.03.2023 | Stand: 09:47 Uhr

Schrecklicher Fund in München: In der Isar ist am Montag, 6. März, die Leiche einer Frau entdeckt worden. Wie sie zu Tode kam, ist bislang noch unklar. Daher sucht die Kripo jetzt mit Bildern der Frau öffentlich nach Zeugen und Hinweisen.

Die Ermittlungen der Münchner Kriminalpolizei hatten ergeben, dass es sich bei der Toten um die 30-jährige Donia Geogieva mit Wohnsitz in München handelt. Die Leiche der Frau wurde an jenem Tag von Mitarbeitern der Stadt München beim Reinigen eines Auffangbehälters für Holz und Laub in einem Auffangrechen am Mariannenplatz 2 bemerkt.

Die Obduktion in der Gerichtsmedizin ergab laut Polizei keine Hinweise auf eine Gewalteinwirkung durch Dritte. "Allerdings ist unklar, wie es zu der konkreten Auffindesituation kam", so die Ermittler weiter. Der letzte Kontakt der 30-Jährigen mit Angehörigen sei am Samstag, 4. März, gegen 12 Uhr gewesen. Dann verlor sich die Spur der Frau - bis zum schrecklichen Fund in der Isar.

Diese Kleidung trug die Frau, als sie gefunden wurde. Bild: Polizeipräsidium München

Das zuständige Kommissariat 12 der Münchner Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen zu den genauen Todesumständen - und bittet seit Sonntag die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Beantwortung offener Fragen.

Tote Frau in der Isar: Diese Fragen hat die Polizei in München

Wer hat im angegebenen Zeitraum, insbesondere in der Zeit zwischen 4. März 2023, 12:00 Uhr, und 6. März 2023, 8 Uhr, die 30-Jährige gesehen und kann Hinweise auf etwaige Aufenthaltsorte und/oder Bekanntschaften der Verstorbenen geben?

Wer hat im Bereich der Isar zwischen Reichenbachbrücke und der Mariannenbrücke in München Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 12, Telefon 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.