Tote Hosen 2020 in Kempten: Konzert abgesagt - und keine Chance auf Nachholtermin 2021

Die Toten Hosen mussten wegen der Corona-Pandemie ihr Konzert 2020 in Kempten absagen. Einen Nachholtermin 2021 wird es nicht geben.

03.12.2021 | Stand: 16:34 Uhr

Update: Tote Hosen sagen "Alles ohne Strom"-Tour komplett ab - kein Nachholtermin 2021

Die Toten Hosen haben ihre Alles ohne Strom-Tour komplett abgesagt. 2021 wird es keinen Nachholtermin geben. Das gab die Band auf Instagram bekannt. "Natürlich hatten wir zuerst an eine Verlegung ins nächste Jahr gedacht und diesbezüglich alle Optionen geprüft, sind dabei aber an organisatorischen Problemen gescheitert. Wir könnten die Tour 2021 nicht so spielen, wie wir sie uns immer vorgestellt haben", schreibt die Band.

Update: Konzert in Kempten entfällt vorerst wegen Corona-Pandemie

Wegen der Corona-Pandemie entfällt das Konzert der Toten Hosen am 10. Juni 2020 in Kempten. "Wie Ihr ja mitbekommen habt, wurden alle Großveranstaltungen in Deutschland bis zum 31.8.2020 untersagt. Das betrifft auch unsere Konzerte der „Alles ohne Strom“-Tour. Wir arbeiten aktuell an einer Möglichkeit, die Termine zu einem späteren Zeitpunkt nachholen zu können und werden uns so schnell wie möglich bei Euch melden, wenn wir wissen, wie es weitergeht", schreibt die Band auf ihrer Homepage. Die Rückerstattung für die Tickets ist hier möglich. Ein neuer Termin für Kempten steht noch aus. Wir halten Euch auf dem Laufenden.

----So berichteten wir vor Ausbruch der Corona-Pandemie ----

Die Toten Hosen starten ihre „Alles ohne Strom“-Tour 2020 in der bigbox Kempten. Diese Nachricht elektrisierte die Fans von Beginn an. Termin ist Mittwoch, 10. Juni (ab 18.30 Uhr). Für die Toten Hosen ist Kempten ein gutes Pflaster. In der bigbox gaben sie bereits 2015 und 2009 jeweils ein umjubeltes Konzert vor 8000 Fans. Auch diesmal ist die bigbox ausverkauft! Seit November gibt es keine Tickets mehr. Kein Wunder: „Alles ohne Strom“ stürmte im Herbst 2019 auf Anhieb Platz eins der Deutschen Album Charts.

Habe ich wirklich keine Chance mehr auf Tickets fürs Konzert in Kempten?

Kempten

Hosen

Deutschland

Österreich

Schweiz

Zürich

Locarno

Uelzen

Graz

Mönchengladbach

Kempten

Stuttgart

Dortmund

Düsseldorf



Gibt es einen Livestream oder eine Übertragung vom Konzert in Kempten?

Lesen Sie auch

Zum dritten Mal verlegt Lombardi-Konzert in BigBox Kempten findet nun im Frühjahr statt

Auch wenn es verlockend klingt: Von Reseller-Plattformen für Tickets raten Experten regelmäßig ab. Deshalb sieht es fürs Konzert inleider schlecht aus, wenn man nicht schon im Besitz eines Tickets ist. Doch andernortes besteht noch die Chance auf dielive. Die Düsseldorfer Punkrocker geben im Rahmen der „Alles ohne Strom“-Tour weitere 31 Konzerte inund der. Aktuell gibt es noch Tickets für die unplugged Gigs in(11. Juli),(13. Juli),(27. August),(29. August),(3. September) und Konstanz (5. September). An den drei auffolgenden Tour-Orten () sind die Karten indes bereits vergriffen.

Nein. Dennoch wird der Auftritt der Toten Hosen in Kempten unüberhörbar sein. 2015 sangen die Fans noch lange nach einem ein Konzert der Extraklasse „An Tagen wie diesen“ in der Innenstadt. Wer kein Ticket hat und dennoch wissen will, wie das Konzert 2020 lief: Unsere Reporter werden aktuell in Wort und Bild berichten.

Die Tote Hosen mit Uli Hiemer (Zweiter von rechts) bei der Präsentation des EVF-Trikots. Bild: Bastian Bochinski

Welche Verbindung haben die Hosen zum Allgäu?

Über das Eishockey sind die Toten Hosen fest mit der Region verbunden. Den früheren Top-Spieler Uli Hiemer aus Füssen kennen und schätzen sie aus seiner Zeit bei der Düsseldorfer EG. Er ist im gleichen Jahr wie Campino geboren. Die beiden Kumpels sind heute 57 Jahre alt. In Erinnerung blieb der Band ein Besuch im Königswinkel vor 20 Jahren: Damals hätten sie gemeinsam mit Hiemer die hiesigen Skipisten unsicher gemacht und (O-Ton) „bis lange nach Liftschluss“ gefeiert. Mit der EVF-Traditionsmannschaft, den Legionären, standen die Hosen nicht nur auf dem Eis, sondern auch „nächtelang hinter diversen Theken.“

Auch in schwierigen Zeit hielt man zusammen. Als der Traditionsverein EV Füssen vor einigen Jahren wegen Geldnot bis in die unterste Liga absteigen musste, unterstützte Campino den Neuanfang. Er wurde Mitglied im neugegründeten Klub und widmete beim Konzert 2015 dem EVF einen Klassiker der Hosen: „Steh auf, wenn Du am Boden bist.“ Die Füssener hörten darauf. Mittlerweile spielen sie wieder in der Oberliga – und zwar im Trikot mit dem Logo der Hosen.





Das könnte Sie auch interessieren:

Neu in Kempten? Das müssen Sie über die Stadt im Allgäu wissen

Königswinkel Open Airs 2020 in Füssen: Das sind die Termine

Ferienwohnung im Allgäu: Preis, Lage, Bauernhof - Tipps für die Urlaubsplanung