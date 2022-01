Ursache für Tod zweier Kinder in Unterfranken noch unklar

Zwei Kinder wurden tot in einer Wohnung in Unterfranken aufgefunden. Nach der Obduktion ist die Ursache jedoch weiter unklar. Ein Heizungdefekt scheidet aus.

25.01.2022 | Stand: 12:43 Uhr

Nach der Obduktion von zwei toten Kindern aus dem unterfränkischen Karlstein am Main ist die Todesursache weiter unklar. "Daher wurden nun weitere toxikologische Untersuchungen in Auftrag gegeben", teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Aschaffenburg am Dienstag mit.

"Diese werden einige Zeit in Anspruch nehmen. Bis dahin bleiben sowohl die Todesursache als auch die Todesumstände unklar." Ein Defekt an der Heizungsanlage könne nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen werden. "Ein Unglücksfall ist weiterhin nicht auszuschließen."

Zwei Kinder in Unterfranken tot aufgefunden - Vater verletzt im Krankenhaus

Das fünf Jahre alte Mädchen und der vierjährige Junge waren am Montagmorgen von ihrem Bruder leblos in dem Haus im Landkreis Aschaffenburg entdeckt worden. Ihr 49 Jahre alter Vater wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus.