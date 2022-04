Toten Biber hinter Quad hergeschleift - Polizei sucht Zeugen

Ein toter Biber, befestigt an einem Quad? Ein möglicher Fall von Jagdwilderei beschäftigt seit Samstag die Polizei in Krumbach.

10.04.2022 | Stand: 14:01 Uhr

Ist in Deisenhausen (Landkreis Günzburg) ein Biber illegal getötet und beseitigt worden? Dieser Frage geht jetzt die Polizei nach und bittet um Zeugen.

Am Samstagabend hatte sich ein Zeuge bei der Polizei gemeldet. Er berichtete von einer seltsamen Beobachtung. Er habe nämlich zwischen 18 und 20 Uhr in der Günztalstraße in Deisenhausen ein gelbes Quad beobachtet. Dieses sei an den dortigen Weihern zu einer nahegelegenen Holzhütte gefahren.

An dem Quad sei ein toter Biber befestigt gewesen, diesen habe der Fahrer hinter dem Quad hergezogen, so der Zeuge gegenüber der Polizei. Wenig später habe er dann auch einige unerlaubt aufgestellte Fallen in dem Bereich entdeckt.

Deisenhausen: Toter Biber an Quad befestigt? Polizei sucht Zeugen

Biber sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt in Deutschland. Die Tiere, die mehr als 30 Kilo schwer werden können, dürfen nicht gejagt, gefangen oder gar getötet werden.

Die Polizei hat jetzt Ermittlungen wegen Jagdwilderei aufgenommen. Wer Hinweise auf den Fahrer des gelben Quads oder die mögliche Jagdwildeierei geben kann oder in dem Bereich sonst etwas Verdächtiges gesehen hat, soll sich unter der Rufnummer 08282/9050 bei der zuständigen Polizeiinspektion Krumbach melden.