Ein Skifahrer findet am Wendelstein in Oberbayern eine Leiche. Die Umstände des Todes sind laut Polizei noch unklar.

23.01.2022 | Stand: 11:22 Uhr

Ein 41 Jahre alter Mann ist auf einem Berg in Oberbayern tot aufgefunden worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein Skifahrer den 41-Jährigen am Samstag auf der nördlichen Seite des Wendelsteins unterhalb des sogenannten "Hotelhangs" leblos gefunden. Die Polizei geht derzeit von einem Unfall aus. Wie es dazu kam, war zunächst unklar.

