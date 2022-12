Toter Junge in der Donau gefunden: Polizei schreibt hohe Belohnung aus

Im Mai 2022 wurde ein totes Kind in der Donau in Oberbayern gefunden. Die Identität ist weiterhin ungeklärt. Für nützliche Hinweise gibt es nun eine Belohnung.

Nach wie vor ist die Identität des toten Jungen, der am 19. Mai 2022 in der Donau bei Großmehring (Oberbayern) gefunden wurde, ungeklärt. Für nützliche Hinweise schreibt die Polizei nun eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro aus.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wird der Junge wie folgt beschrieben:

zwischen drei und sieben Jahre alt

1,10 Meter groß

etwa 15 Kilogramm schwer

blaue Augen

dunkelblonde bis braune Haare

Rechtsmediziner haben das Gesicht des toten Kindes im Auftrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt rekonstruiert. Wissenschaftliche Erkenntnisse lassen laut Polizei fundierte Rückschlüsse auf das tatsächliche Aussehen des Jungen zu Lebzeiten zu. Durch die Veröffentlichung der Bilder erhoffen sich die Ermittler neue Hinweise auf die Identität des Toten.

Folgende Fragen haben die Ermittler zu dem Fall:

Wer kennt das aufgefundene Kind aus der Donau und kann Angaben zu dessen Identität machen?

Wer erinnert sich an einen Jungen, auf den die oben genannte Beschreibung zutrifft und hat diesen seit Anfang 2022 nicht mehr gesehen?

Zudem bittet die Kripo Ingolstadt um Hinweise zu dem hier gezeigten Stein, mit dem der Leichnam beschwert worden war. Der 40x20x6 Zentimeter große Pflasterstein wird unter dem Markennamen Diephaus, Typ „Natura Vigo“ vertrieben.

Mit diesem Pflasterstein wurde der Leichnam des toten Jungen, der in der Donau gefunden wurde, beschwert. Bild: Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/93430 entgegen.

Für Hinweise, die zur Identifizierung des Kindes, zur Klärung der Todesumstände und somit möglicherweise zur Ergreifung eines Täters führen, ist eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt, deren Zuerkennung unter Ausschluss des Rechtsweges erfolgt.

