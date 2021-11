Getöteter Radfahrer in Unterfranken: Zwei Verdächtige festgenommen

Nach dem gewaltsamen Tod eines Radfahrers in Unterfranken haben die Ermittler zwei Verdächtige festgenommen. Auch die Ergebnisse der Obduktion liegen nun vor.

23.11.2021 | Stand: 08:38 Uhr

Die zwei Männer im Alter von 18 und 21 Jahren sollen den 26-Jährigen nahe Bad Neustadt gemeinschaftlich getötet haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die beiden Deutschen seien teils geständig. Das Motiv liege aber noch im Dunklen. Noch am Dienstag sollten sie vor einen Ermittlungsrichter kommen.

Toter in Unterfranken: 26-jähriger Radler durch spitzen Gegenstand getötet

Spaziergänger hatten die Leiche des 26-Jährigen am frühen Montagmorgen neben einem Radweg entdeckt. Die Obduktion ergab nach Angaben der Ermittler, dass der Mann durch spitze Gewalteinwirkung getötet wurde. Eine rund 25-köpfige Ermittlungskommission der Kriminalpolizei nahm am Montag die Arbeit auf. Ermittlungen im sozialen Umfeld des Getöteten brachten diese auf die Spur der beiden Verdächtigen. (Lesen Sie auch: Gescheiterter Überholversuch in Unterfranken: 52-Jähriger tot, 25-Jähriger schwer verletzt)

