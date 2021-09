Tragödie in Vilshofen: Rollerfahrerin an Ampel von Laster überrollt und getötet

Im niederbayerischen Vilshofen hat ein Lastwagenfahrer eine Rollerfahrerin übersehen und überrollt. Die Rettungskräfte konnten für die Frau nichts mehr tun.

06.09.2021 | Stand: 18:39 Uhr

In Niederbayern hat ein Lasterfahrer an einer Ampel eine Rollerfahrerin übersehen und tödlich verletzt. Nach Angaben der Polizei stand die 40 Jahre alte Frau am Montag in Vilshofen (Landkreis Passau) mit ihrem Zweirad vor dem Sattelzug an der roten Ampel. Als diese auf Grün schaltete, fuhr der 52 Jahre alte Lkw-Fahrer los und überrollte die 40-Jährige mit ihrem Gefährt.

Lastwagen überrollt Frau: Fahrer erleidet einen Schock

Die Rettungskräfte konnten für die Frau nichts mehr tun. Der Lastwagenfahrer aus dem Kreis Deggendorf erlitt einen Schock und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Gutachter, um den Unfall zu untersuchen.

