Traktor wird in Tschechien von Zug erfasst - Fahrer stirbt

In Tschechien ist ein Zug mit einem Traktor zusammengestoßen. Dabei wurden neun Menschen verletzt, der Fahrer des Traktors verstirbt.

05.07.2022 | Stand: 08:28 Uhr

An einem Bahnübergang im tschechischen Bezirk Klatovy ist ein Personenzug mit einem Traktor zusammengestoßen. Der 54 Jahre alte Fahrer der Landmaschine erlag am Unfallort seinen schweren Verletzungen, wie die staatliche Eisenbahninspektion am Montag mitteilte.

Traktorfahrer erliegt seinen Verletzungen

Der Triebwagenzug entgleiste bei der Kollision. Triebwagenführer, Schaffner und sieben Fahrgäste erlitten leichte Verletzungen und mussten teils ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallort nahe der Gemeinde Bezdekov liegt rund 30 Kilometer östlich der Oberpfälzer Grenzstadt Furth im Wald (Landkreis Cham).

Sachschaden wird auf 100 000 Euro geschätzt

Der Sachschaden wurde auf umgerechnet mehr als 100 000 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen war die Signalanlage an dem unbeschrankten Bahnübergang funktionstüchtig. Auf dem betroffenen Abschnitt der Strecke zwischen Zelezna Ruda (Markt Eisenstein) und Klatovy wurde vorübergehend ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

