Traumhaftes Frühlingswetter verwöhnt Menschen und Tiere in Bayern

24.04.2021 | Stand: 11:52 Uhr

Bis in den Abend viel Sonne und Temperaturen von bis zu 19 Grad: Für das Wochenende erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Bayern schönes Ausflugswetter.

Am Samstag sollen bei viel Sonnenschein nur dünne Schleierwolken zu sehen sein. Lediglich im nördlichen Franken wird dichtere Bewölkung erwartet. Die Höchsttemperaturen am Samstag reichen bei schwachem bis mäßigem Wind von 11 Grad bis 19 Grad.

Traumhaftes Frühlingswetter verwöhnt Menschen in Bayern

Für Sonntag sagen die Meteorologen wieder viel Sonne vorher. Die Höchsttemperaturen reichen von 9 Grad am Fichtelgebirge und bis zu 18 Grad am Bodensee.

Trotz des guten Wetters waren am Samstagmorgen nach Angaben der Polizei zunächst nur wenige Ausflügler in Bayern unterwegs. Dies könne sich aber schnell ändern. Es werde für den Nachmittag an Bayerns Bergen und Seen mit vielen Besuchern gerechnet.

