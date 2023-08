Verdacht des sexuellen Übergriffs auf Jugendlichen: 42-Jähriger in Untersuchungshaft

Im Landkreis Traunstein soll ein 42-Jähriger einen sexuellen Übergriff auf einen Jugendlichen verübt haben. Die Polizei sucht nach weiteren möglichen Opfern.

18.08.2023 | Stand: 13:50 Uhr

Im Landkreis Traunstein ist am Donnerstag ein 42-jähriger Mann festgenommen worden, weil ihm ein sexueller Übergriff auf einen Jugendlichen vorgeworfen wird. Laut Angaben der Polizei soll der Mann den Jugendlichen nach einem Bierfest in Grabenstätt am vergangenen Freitag, 11. August, mit zu sich nach Hause genommen haben. Dort soll es zu dem Übergriff gekommen sein. Der Verdächtige war der Polizei aufgrund ähnlicher Taten in der Vergangenheit bereits bekannt. Auch aus diesem Grund sucht die Kriminalpolizei nach weiteren möglichen Opfern.

Traunstein: Jugendlicher zeigt sexuellen Übergriff nach Bierfest an

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Jugendliche am vergangenen Samstag, 12. August, mit seinem Vater Anzeige erstattet. Seinen Aussagen zufolge, hatte ihm ein Mann auf dem Bierfest am Abend zuvor angeboten, ihn nach Hause zu fahren. Stattdessen habe er ihn mit zu seiner Wohnung in den Bergen genommen, wo es zu einem sexuellen Übergriff gekommen sei. Am nächsten Morgen habe der Tatverdächtige ihn nach Hause gefahren.

Kriminalpolizei Traunstein nimmt 42-Jährigen fest

Seitdem ermittelt die Kriminalpolizei Traunstein unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein in dem Fall. Wie die Polizei in einer Meldung mitteilte, geriet dabei schnell ein 42-Jähriger in den Fokus der Ermittlungen, da dieser bereits vor einem Jahr wegen ähnlicher Sexualdelikte auffällig geworden war. Die Staatsanwaltschaft erwirkte einen Haftbefehl und der Tatverdächtige wurde er am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete den Vollzug des Haftbefehls an. Der 42-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Sexueller Übergriff: Polizei sucht weitere Opfer

Die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein schließen nicht aus, dass es noch weitere Opfer des 42-Jährigen gibt, die aber bislang noch keine Anzeige bei der Polizei erstattet haben. Die Kripo bittet deshalb mögliche weitere Opfer, sich unter der Telefonnummer 0861 98730 bei der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein zu melden.

