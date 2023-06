Unbekannte stehlen Brustkreuz von Papst Benedikt XVI. aus Kirche

Bisher unbekannte Täter haben aus einer Kirche in Traunstein das Brustkreuz des emeritierten Papstes Benedikt XVI. gestohlen. Das LKA sucht nun nach Zeugen.

20.06.2023 | Stand: 13:40 Uhr

Unbekannte haben in Traunstein das Brustkreuz des verstorbenen emeritierten Papstes Benedikt XVI. aus der Stadtkirche St. Oswald gestohlen. Wie das Bayrische Landeskriminalamt mitteilte, brachen die Täter offenbar am Montag zwischen 11.45 Uhr und 17 Uhr eine in der Wand eingelassene Ausstellungsvitrine auf und entwendeten das darin ausgestellte Brustkreuz.

Traunstein: Brustkreuz von Papst Benedikt XVI. gestohlen

Bei dem Kreuz handelt es sich um die päpstliche Pektorale (Brustkreuz geistlicher Würdenträger), die Papst Benedikt XVI. seiner Heimatpfarrei vermacht hatte. Laut katholischer Kirche ist der Wert dieses sakralen Gegenstandes nicht bezifferbar. Die unbekannten Täter brachen außerdem die Kasse des Zeitschriftenverkaufsstandes auf und stahlen daraus Bargeld.

Landeskriminalamt sucht Zeugen

Das Bayrische Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe:

Wem sind zwischen 11:45 Uhr und 17:00 Uhr im Bereich der Stadtkirche Traunstein verdächtige Personen aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, zu den Tätern oder dem gestohlenen Brustkreuz geben?

Zeugen können sich entweder beim LKA unter der Telefonnummer 089 / 1212 – 0 melden, oder bei jeder Polizeidienststelle.

