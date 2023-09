Traurige Gewissheit: Vermisster 25-Jähriger aus Senden ist tot

Seit Ende August hatte die Polizei nach einem Mann aus Senden versucht, der am Königssee verschwunden war. Jetzt wurde er tot aufgefunden.

Der seit dem 26. August vermisste 25-Jährige aus Senden ist nicht mehr am Leben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde er bereits am 2. September tot aufgefunden. Die PolizeiinspektionBerchtesgadener Land ist mit der Todesfallermittlung betraut. Hinweise auf Beteiligung Dritter oder Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

Der 25-Jährige wurde in Schönau am Königssee vermutet. Aufgrund dessen fanden in den vergangenen Tagen intensive, großangelegte Suchmaßnahmen in der Region statt, an der zahlreiche Einsatzkräfte der PolizeiinspektionBerchtesgadener Land, Polizeihubschrauber besetzt mit Polizeibergführern, Fußtrupps der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei, Wasserwacht, Bergwacht mit Technikbus und Drohne sowie Personensuchhunde beteiligt waren.

Vermisster aus Senden wurde an der Rabenwand tot aufgefunden

Am Samstagnachmittag wurden die Helfer fündig: Der Vermisste wurde unterhalb der Aussichtsplattform der Rabenwand aufgefunden. Flächensuchhunde einer österreichischen Hundestaffel, die sich privat an der Suche beteiligten, zeigten unterhalb der Rabenwand eine Spur an. Der Vermisste konnte nur mehr tot aufgefunden werden.

Die anschließende Bergung durch die Alpine Einsatzgruppe der Polizei gemeinsam mit der Bergwacht Berchtesgadener Land und mit Unterstützung der Wasserwacht dauerte mehrere Stunden an. Die PolizeiinspektionBerchtesgadener Landübernahm die Todesfallermittlungen. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter oder ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor, heißt es seitens der Polizei.

