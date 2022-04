Tödlicher Unfall: LKW-Fahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein LKW-Fahrer nahe Tröstau bei einem Zusammenstoß getötet worden. Ein weiterer Fahrer wurde schwer verletzt.

05.04.2022 | Stand: 08:29 Uhr

Bei einem Zusammenstoß ist in der Nacht zu Dienstag bei Tröstau (Kreis Wundsiedel) ein Lkw-Fahrer tödlich verletzt worden. Ein zweiter Lkw-Fahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Dieser war mit seinem Lkw wegen winterlicher Verhältnisse von der Straße abgekommen und in einen Graben gerutscht.

LKW-Fahrer stirbt bei Zusammenstoß

Dabei riss der Anhänger vom Fahrzeug des 48-Jährigen ab und prallte gegen den entgegenkommenden Lastwagen. Dessen Fahrer starb durch den Zusammenstoß. Die Bundesstraße war wegen des Unfalls zeitweise gesperrt.

Weitere Meldungen aus Bayern lesen Sie hier.