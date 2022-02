Trotz Pandemie: Immobilienumsätze in Bayern steigen weiter

Die Immobilienumsätze in Bayern boomen auch im Jahr 2021 - Eigentum ist gefragt. An dem Trend konnte auch die Corona-Pandemie nicht rütteln.

02.02.2022 | Stand: 12:39 Uhr

Die Corona-Pandemie "konnte die Dynamik an den Immobilienmärkten zu keiner Zeit merklich bremsen", sagte Stephan Kippes, Leiter des Marktforschungsinstituts IVD Süd am Mittwoch in München. "Mit einem bayernweiten Umsatzvolumen von insgesamt 72 Milliarden Euro wurde im abgelaufenen Jahr 2021 abermals eine Bestmarke aufgestellt." Im Vergleich zu 2020 stiegen die Umsätze um 11,9 Prozent.

Immobilienmarkt in Bayern auch in der Pandemie erfolgreich

Dass der Immobilienmarkt auch in der Krise so erfolgreich sei, liege laut Kippes an einer robusten Wirtschaft. "Fehlende Anlagealternativen sowie die anhaltende Niedrigzinsphase in Verbindung mit Strafzinsen auf Erspartes machen Immobilien für Investoren weiterhin attraktiv."

Bundesweit ergab sich im Vergleich zum vergangenen Jahr ein Plus von 13,7 Prozent.

Lesen Sie auch: Das teuerste Haus im Allgäu kostet fast fünf Millionen Euro

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.

Lesen Sie auch