Über 10.000 Besucher: So schön war das Fest "20 Jahre Allgäuer Medienzentrum"

Großer Ansturm auf die Heisinger Straße in Kempten: Über 10.000 Besucher waren heute beim Zeitungfest "20 Jahre Allgäuer Medienzentrum" zu Gast. Auch die benachbarten Firmen stellten bei bestem Mai-Wetter Produkte und Dienstleistungen vor. Hier kannst Du die Höhepunkte des Tages chronologisch nachlesen - mit vielen Bildern und Videos!

27.07.2022 | Stand: 13:29 Uhr

Wow! Ein Fallschirmspringer im Anflug auf das AZ-Gelände. Bild: ts

10 Uhr: Spektakulärer Beginn! Vier Fallschirmspringer des Offino-Teams landen nach ihrem Hubschrauber-Absprung aus 600 Metern zielgenau. Eine Punktlandung soll auch das große Zeitungsfest werden. AZ-Geschäftsführer Markus Brehm und AZ-Redaktionsleiter Uli Hagemeier durchschneiden das Band. Leinen los fürs Fest! "Die Leute werden Euch heute die Bude einrennen", prophezeit Thomas Kreuzer, Fraktionsvorsitzender der CSU im Landtag.

10.20 Uhr: Die Besucher strömen freudig aufs Gelände. Das Allgäuer Medienzentrum wurde im Oktober 1998 auf Grundstücksfläche von 53.000 Quadratmetern eröffnet. Die Gesaminvestion betrug 110 Millionen D-Mark (ja, die gab's damals noch...). Heute wird die Allgäuer Zeitung mit ihren acht Lokalausgaben in der Heisinger Straße gedruckt. Die Auflage beträgt 100.000 Exemlare unter der Woche und 120.000 für die Samstagsausgabe. Die AZ beschäftigt derzeit 500 Mitarbeiter und 450 Mitarbeiter in den Tochterunternehmen.

10.30 Uhr: Die mutigen Fallschirmspringer vom Offino-Team räumen ihr Equipment zusammen. Reinhold Haibel, Reinhard Demmler, Bastian Lutz und Andreas Fischer mussten all ihr Können einsetzen. "Die Luftzirkulation war nicht ganz einfach", sagen sie. Zum Glück hat alles geklappt.

Die Fallschirmspringer vom Offino-Team. Bild: ts

10.50 Uhr: Und hier gibt es die Eröffnung im Video: AZ-Geschäftsführer Markus Brehm durchschneidet das Band und schon strömen die Besucher herein. Auch hier in der Redaktion schauen uns die ersten schon neugierig über die Schulter. Bei so vielen netten Allgäuern macht das Arbeiten gleich noch mehr Spaß!

AZ-Redaktionsleiter Uli Hagemeier im Gespräch mit Lesern. Bild: Martina Diemand

11.10 Uhr: Zeitung - wie geht das eigentlich? Viele Leser nutzen die Chance, um sich direkt aus erster Hand zu informieren. AZ-Redaktionsleiter Uli Hagemeier informiert im Multimedia-Raum über den Alltag der Journalisten - und diskutiert mit den Lesern.

Spaß garantiert: An der AOK-Hüpfburg geht's rund. Bild: Martina Diemand

11.15 Uhr: Auch an den vielen Ständen auf dem AZ-Gelände geht's rund. Viele Familien sind unter den Besuchern. Während die Eltern der Blick hinter die Kulissen interessiert, finden die Kleinen genug Stationen, um sich auszutoben.

Briefmarken mit persönlichen Fotos - das gibt's bei allgäu mail. Bild: ts

11.35 Uhr: Das wollen wir Dir nicht vorenthalten: Bei der Landung eines Fallschirmspringers vom Offino-Team waren wir ganz nah dran! Diese Männer sind wahre Könner: Aus 600 Metern Höhe springen sie aus einem Hubschrauber ab und landen punktgenau. Vier Springer durften wir heute schon auf unserem Gelände begrüßen. Übrigens: Der Hubschrauber bleibt heute weiter im Einsatz. Besucher unseres Fests können vor Ort Rundflüge über Kempten (10 Minuten, 60 Euro pro Person) oder das Oberallgäu (20 Minuten, 99 Euro) buchen. Ein perfekter Tag zum Abheben!

Immer im Fokus: Rudi, die Medienmaus. Bild: Ralf Lienert

12.20 Uhr: Das haben Pia (6) und Amelie (3) klasse gemacht! Gemeinsam mit ihren Eltern besuchen die beiden Mädels aus Weidach bei Durach das Zeitungsfest. Erst ließen sie sich toll schminken - und dann bekamen die jungen Allgäuerinnen wahrscheinlich die erste Titelseite ihres Lebens. AZ-Fotograf Benedikt Siegert rückte sie fachmännisch ins Licht, "Desk"-Kollege Stefan Uhlemayr bastelte mit dem Foto in Windeseile den "Aufmacher". Ausdrucken, mitnehmen, fertig - heute wird bei uns jeder ein Zeitungs-Star! Und toll gemacht, Pia und Amelie!

Unser Kollege Thomas Weizenegger präsentiert das neue HALLO Allgäu. Bild: ts

Bilder, Bilder, Bilder... - die Fotos des Tages:

Bilderstrecke

20 Jahre Allgäuer Medienzentrum

12.45 Uhr: "Diese Idee ist genial!", sind die treuen AZ-Leser Barbara und Helmut von der "allgäu mail"-Aktion begeistert, die für die Besucher personalisierte Briefmarken herstellen. Mit dem eigenen Foto auf der Postsendung vertreten zu sein - das ist mal wirklich chic! Spannend finden die beiden auch, einmal hinter die Kulissen zu blicken. "Jetzt weiß man, wer die Leute hinter den Schlagzeilen sind."

Bilderstrecke

20 Jahre Allgäuer Medienzentrum - Fotos Teil 2

13.15 Uhr: Essen und die Musi spielt dazu! Es ist Mittagszeit und natürlich versorgen wir unsere Gäste mit allem, was Herz und Magen begehrt. Steaks, Würschtel oder Gemüseschupfnudeln vom Partyservice Rauch, Kaffee und Kuchen oder schon ein Frischgezapftes vom Allgäuer Brauhaus (ist ja Biergartenwetter)! allgaeu.life wünscht "an Guata"!

13.30 Uhr: Was für ein Nervenkitzel! Medienfest-Besucherin Katrin Linder (30) wurde bei der Motorrad-Show von Stunt-Profi Dominik Csauth als Beifahrerin ausgewählt. Mutig sagte sie sofort zu. Was dann passierte, siehst Du im Video. Kommentator ist übrigens Martin von Losamol.

13.50 Uhr: Bei einem AZ-Fest darf dieser Ehrengast nicht fehlen: Rudi, die Medienmaus, ist der heimliche Star unserer Redaktion. Wo er auftaucht, wird er freudig begrüßt. Dann schallt ein "RUUUUUDDDIIEEEE" übers AZ-Gelände.

14.35 Uhr: Sind sie nicht süß? Auf jeden Fall! Und sie sind obendrein auch noch ungemein hilfreich. Die Rede ist von den Vierbeinern der Rettungshundestaffel Oberallgäu des BRK. 40 bis 50 Einsätze pro Jahr absolvieren sie mit ihren Frauchen und Herrchen. Wie man Gehorsam, Geschicklichkeit und das Erschnüffeln von vermissten Menschen trainiert, zeigen sie bei ihrer Vorführung.

15.00 Uhr: Nicht nur bei uns in der allgaeu.life- und Zeitungsredaktion herrscht großer Andrang, auch die Kollegen vom Radio und Fernsehen freuen sich über viele Besucher. Und lassen sich natürlich auch gerne über die Schulter schauen. Radio-Geschäftsführer Christian Berthold begrüßt seine Gäste in der Redaktion von RSA RADIO, und dann wird's richtig spannend: Im Studio dürfen die Besucher den Moderatoren Michael Fuchs, Julia Buchmaier und Maximilian Stoll live "On Air" bei der Arbeit zugucken!

15.30 Uhr: So, hier wirst Du aufs Kreuz gelegt. Die Polizei demonstriert unseren Besuchern auf dem Parkplatz eindrucksvoll, dass Selbstverteidigung ein wichtiger Teil der Ausbildung ist. Merke: Leg Dich nicht mit der Allgäuer Polizei an!

Bilder, Bilder, Bilder - Teil 2:

16.00 Uhr: Sag zum Abschied.... HALLO! Das große Medienfest endet in 30 Minuten. Und zugleich beginnt eine neue Ära. "HALLO Allgäu" ist das neue Wochenblatt in unserer Region! Viel Spaß beim Lesen!

16.30 Uhr: Wow! Über 10.000 Besucher, herrliches Mai-Wetter und beste Stimmung - so geht unser großes Fest "20 Jahre Allgäuer Medienzentrum" in der Heisinger Straße in Kempten zu Ende. Da bleibt nur noch eines: DANKE zu sagen - und das macht unser Chef, AZ-Geschäftsführer Markus Brehm, im Video. Auch wir sagen Danke für Dein Interesse am allgaeu.life-Liveblog - schönes Wochenende aus Kempten ins Allgäu!