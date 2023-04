Über eine Million Schmuggelzigaretten in Oberbayern sichergestellt

ARCHIV - Ein Zollbeamter steht am 17.03.2017 in Melsdorf (Schleswig-Holstein) an einem Lastwagen mit Schmuggelzigaretten. Der LKW aus Lettland war am 12.03.2017 in Travemünde kontrolliert worden. Hinter einer Ladung mit Gläsern fanden die Zöllner rund 8,4 Millionen unverzollte und unversteuerte Zigaretten. In diesem Jahr hat der Zoll bereits 13 Millionen Schmuggel-Zigaretten in Schleswig-Holstein sichergestellt. Foto: Carsten Rehder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++