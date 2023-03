Mann mit fast fünf Promille beleidigte Polizisten in Überlingen

Eigentlich wäre er davongekommen, der Mann, der in Überlingen Polizisten im Vollrausch beleidigte. Doch er stolperte mitten in eine Verkehrskontrolle.

30.03.2023 | Stand: 14:49 Uhr

Am Mittwochvormittag hat ein 53-jähriger Mann Polizisten in Überlingen beleidigt und ist anschließend freiwillig in eine Klinik gefahren. Wie die Polizei berichtet, kontrollierten die Beamten den Verkehr, als der Mann auf einmal anfing sie zu beleidigen. Bis dahin war der 53-Jährige unbeteiligt gewesen. (Lesen Sie auch: Unbeteiligter Passant beleidigt, bedroht und verletzt Polizisten bei Verkehrskontrolle in Füssen)

Atemtest zeigt bei dem Mann in Überlingen 4,8 Promille an

Weil den Polizisten auffiel, dass er betrunken war, ließen sie ihn in einen Atemalkoholtester pusten. Währenddessen schimpfte der Mann weiter und wiederholte die Beleidigungen. Der Wert seines Alkoholgehaltes lag bei 4,8 Promille. Freiwillig fuhr der Mann mit dem Rettungsdienst in eine Klinik, wo er entgiften konnte. Weil die Polizisten ihn bei der Staatsanwaltschaft anzeigten, droht ihm nun eine Strafanzeige.

Alle Neuigkeiten aus Bayern lesen Sie immer hier.