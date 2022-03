Bayern setzt Sonntagsfahrverbot für Hilfs-Lkw in Ukraine aus

Angesichts des Ukraine-Konfliktes: Laut Innenminister Herrmann dürfen Lastwagen in Bayern mit zivilen Hilfsgütern für die Ukraine auch am Sonntag fahren.

04.03.2022 | Stand: 15:41 Uhr

Innenminister Joachim Herrmann ( CSU) setzte am Freitag in Bayern das "Sonn- und Feiertagsfahrverbot" für Lkw ab einem Gewicht von 7,5 Tonnen aus, sofern diese in Richtung der ukrainischen Grenze Transporte zur Hilfeleistung für die ukrainische Bevölkerung durchführen.

Hilfe für die Ukraine: Innenminister Herrmann setzt Sonntagsfahrverbot für Lkw aus

"Wir wollen der ukrainischen Bevölkerung bestmöglich in diesen schweren Stunden helfen", sagte Herrmann. "Dafür sind kurzfristige Transporte mit zivilen Hilfsgütern unabdingbar, auch an Sonn- und Feiertagen." Er bezog sich dabei aber nicht nur auf den Transport von Hilfsgütern in die Ukraine selbst. Auch die Anrainerstaaten und die dortigen Flüchtlingslager seien auf Unterstützung angewiesen.

Laut Herrmann gilt die Regelung zunächst bis zum 26. Juni 2022. Die Aussetzung des Sonn- und Feiertagsverbots für Hilfstransporte ist mit allen Bundesländern abgestimmt. Das Sonn- und Feiertagsfahrverbot gilt in der Zeit von Mitternacht bis 22.00 Uhr für eine Vielzahl von Transportgütern. (Lesen Sie auch: FIFA und UEFA suspendieren Russland)

Alle Nachrichten zur Ukraine-Krise.