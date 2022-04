Rotes-Kreuz-Chefin: „Die Hilfsbereitschaft wird ohne Grund strapaziert“

Angelika Schorer, Präsidentin des BRK, berichtet über den Einsatz der Freiwilligen und fordert eine bessere Koordinierung bei der Verteilung von Flüchtlingen.

09.04.2022 | Stand: 13:21 Uhr

Frau Schorer, Sie sind jetzt seit vier Monaten Präsidentin des Bayerischen Roten Kreuzes. Seit rund sechs Wochen ist Krieg in der Ukraine. Wie erleben Sie Ihren Verband? Ihre Ehrenamtlichen sind ja praktisch dauernd gefordert. Erst zwei Jahre Corona, jetzt der Krieg.

Angelika Schorer: Ob in den vergangenen zwei Jahren der Pandemie oder bei der dramatischen Flut im Ahrtal, das Rote Kreuz war mit seinen Ehren- und Hauptamtlichen zur Stelle. Es ist gigantisch, was unsere Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler leisten. Sie sind krisenerprobt. Sie stehen in allen 71 Landkreisen und 25 kreisfreien Städten Bayerns zur Verfügung. Sie sehen, was zu tun ist, und sie tun es. Dafür bin ich sehr dankbar.

Das Engagement in Bayern betrifft aktuell vor allem die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen.

Schorer: Richtig. Wir betreiben im Moment – überwiegend im Ehrenamt – rund 150 Unterkünfte für Ukraine-Flüchtlinge in ganz Bayern und können bis zu 20.000 Menschen am Tag betreuen. Aktuell ist mehr als die Hälfte belegt. Die Geflüchteten bleiben nur kurz in diesen Notunterkünften und kommen sehr schnell in Wohnungen unter – auch, weil es viele hilfsbereite Menschen gibt, die Wohnungen zur Verfügung stellen.

Bilderstrecke

Unter russischem Beschuss: Tote und schwere Schäden in Memmingens Partnerstadt Tschernihiw

1 von 12 2 von 12 3 von 12 4 von 12 5 von 12 6 von 12 7 von 12 8 von 12 9 von 12 10 von 12 11 von 12 12 von 12 Memmingens Partnerstadt Tschernihiw im Norden der Ukraine ist an vielen Stellen durch Angriffe russischer Truppen stark zerstört worden. Bild: dpa/Tetiana Kuzyk Memmingens Partnerstadt Tschernihiw im Norden der Ukraine ist an vielen Stellen durch Angriffe russischer Truppen stark zerstört worden. Bild: dpa/Tetiana Kuzyk 1 von 12 Bild: dpa/Tetiana Kuzyk Bild: dpa/Tetiana Kuzyk

Wie ist die Ausstattung?

Lesen Sie auch

Ukraine-Krieg Unterkünfte für Flüchtlinge in Kempten? „Wir machen alles, was notwendig wird“

Schorer: Wir haben die Unterkünfte mit Betten und eigenem Material aus unseren Lagern bestückt. Wir haben Trennwände aufgestellt, um den Menschen zumindest etwas Privatsphäre zu geben, mit Abstand, Ess- und Spielbereichen. Wir versorgen die Geflüchteten mit Essen und Getränken. Wir beraten sie und betreuen sie auch mit unserer psychosozialen Notfallversorgung.

Gerade für Kinder ist das wichtig, über das Erlebte zu sprechen und Normalität zu erfahren. Sie leiden besonders unter der Situation. Außerdem bieten wir den Leuten Informationen zur Impfung gegen das Coronavirus. Und für den Fall, dass irgendwo Corona oder ein anderes Virus ausbricht, haben wir vorsorglich Isolationsbereiche eingerichtet.

(Lesen Sie auch: Flüchtlinge aus der Ukraine kommen bei Familien im Westallgäu unter: "Sie sind uns ans Herz gewachsen")

Wie groß sind die Unterkünfte?

Schorer: Unterschiedlich. Vor allem in den Landkreisen haben wir versucht, kleine Unterkünfte zu ertüchtigen. In einer größeren Turnhalle können wir aber auch 250 bis 350 Menschen unterbringen. Bei mir im Landkreis Ostallgäu zum Beispiel haben wir vier Unterkünfte – zwei in Kaufbeuren und zwei im Landkreis. In großen Städten wie München sind die Unterkünfte größer.

Wie groß ist das Reservoir an Helfern und Mitarbeitern, auf die das Bayerische Rote Kreuz zurückgreifen kann?

Schorer: Wir haben etwa 180.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer und rund 26.500 Hauptamtliche. Viele Freiwillige von der Wasserwacht, von der Bergwacht, von den Bereitschaften und auch vom Jugendrotkreuz und der Wohlfahrts- und Sozialarbeit sind aktuell im Einsatz – und das nicht nur hier, sondern auch in der Ukraine und den unmittelbaren Nachbarstaaten.

Der Katastrophenfall – in Bayern ausgerufen wegen Corona und zwischenzeitlich auf die Ukraine-Krise ausgeweitet – hat uns da sehr geholfen, weil unsere Helfer dadurch vom Beruf freigestellt werden konnten. Als in der Woche nach Kriegsbeginn das erste Hilfeersuchen des Internationalen Roten Kreuzes kam, konnten wir schon eine Woche später die ersten Hilfskonvois losschicken, um das ukrainische Rote Kreuz zu unterstützen. Bayern und Baden-Württemberger waren als erste dort. Die Südschiene hat funktioniert. Wir haben auch Rettungswagen geschickt. Die sind dort immer noch unterwegs, mit wechselndem Personal. Und neu ist jetzt der Einsatz von Zugbegleitern.

(Lesen Sie auch: Wegen Ukraine-Krieg: Tafel in Buchloe voll ausgelastet)

Begleiter für Flüchtlinge innerhalb Deutschlands?

Schorer: Ja, es kommen ja überwiegend Frauen und Kinder an. Unabhängig von der Sicherheit, die man unbedingt gewährleisten muss, brauchen sie auch Beistand und medizinische Versorgung unterwegs. Sie sind schwer traumatisiert. Sie brauchen jemanden an ihrer Seite, der sich um sie kümmert. Da muss jemand da sein, der geschult ist und der weiß, wie man diese Menschen bestmöglich unterstützen kann.

Bilderstrecke

Tote, Trümmer, Trauer: So brutal wüten die russischen Angreifer in der Ukraine

1 von 16 Die 57-jährige Tanya Nedashkivs'ka trauert in Butscha um ihren Mann an der Stelle, an der er begraben wurde. Viele hundert Zivilisten starben in den vergangenen Tagen bei den russischen Angriffen auf die Ukraine. Bild: Rodrigo Abd, dpa Die 57-jährige Tanya Nedashkivs'ka trauert in Butscha um ihren Mann an der Stelle, an der er begraben wurde. Viele hundert Zivilisten starben in den vergangenen Tagen bei den russischen Angriffen auf die Ukraine. Bild: Rodrigo Abd, dpa 2 von 16 Ira Gavriluk geht an den Leichen ihres Mannes und ihres Bruders vorbei, die in Butscha am Stadtrand von Kiew getötet wurden. Bild: Rodrigo Abd, dpa Ira Gavriluk geht an den Leichen ihres Mannes und ihres Bruders vorbei, die in Butscha am Stadtrand von Kiew getötet wurden. Bild: Rodrigo Abd, dpa 3 von 16 Der zehnjährige Vova Tanyuk legt im Hof seines Hauses einen Orangensaft auf das Grab seiner Mutter Ira Tanyuk, die an den Folgen von Hunger und der Belastung durch den Krieg gestorben ist. Bild: Rodrigo Abd, dpa Der zehnjährige Vova Tanyuk legt im Hof seines Hauses einen Orangensaft auf das Grab seiner Mutter Ira Tanyuk, die an den Folgen von Hunger und der Belastung durch den Krieg gestorben ist. Bild: Rodrigo Abd, dpa 4 von 16 Ein Hund streift um zerstörte Häuser und russische Militärfahrzeuge. Bild: Efrem Lukatsky, dpa Ein Hund streift um zerstörte Häuser und russische Militärfahrzeuge. Bild: Efrem Lukatsky, dpa 5 von 16 Ein von einer Rakete getroffenes Wohnhaus in Borodjanka bei Kiew. Mit dem Rückzug der russischen Streitkräfte aus dem Gebiet um die Hauptstadt wird das Ausmaß der Schäden und der Verluste an Menschenleben infolge der russischen Invasion deutlich. Bild: Matthew Hatcher, dpa Ein von einer Rakete getroffenes Wohnhaus in Borodjanka bei Kiew. Mit dem Rückzug der russischen Streitkräfte aus dem Gebiet um die Hauptstadt wird das Ausmaß der Schäden und der Verluste an Menschenleben infolge der russischen Invasion deutlich. Bild: Matthew Hatcher, dpa 6 von 16 Freiwillige sammeln die Leichen ermordeter Zivilisten in der ukrainischen Stadt Butscha ein. Bild: Efrem Lukatsky, dpa Freiwillige sammeln die Leichen ermordeter Zivilisten in der ukrainischen Stadt Butscha ein. Bild: Efrem Lukatsky, dpa 7 von 16 Anwohner suchen in den Trümmern eines zerstörten Wohnhauses in Borodjanka nach Habseligkeiten. Bild: Vadim Ghirda, dpa Anwohner suchen in den Trümmern eines zerstörten Wohnhauses in Borodjanka nach Habseligkeiten. Bild: Vadim Ghirda, dpa 8 von 16 Zwei ukrainische Soldaten bergen die Überreste von vier getöteten Zivilisten aus einem verkohlten Fahrzeug in Butscha. Bild: Felipe Dana, dpa Zwei ukrainische Soldaten bergen die Überreste von vier getöteten Zivilisten aus einem verkohlten Fahrzeug in Butscha. Bild: Felipe Dana, dpa 9 von 16 Eine nicht explodierte Rakete steckt in einer Straße der Stadt Mykolajiw nach anhaltenden Angriffen. Bild: Vincenzo Circosta, dpa Eine nicht explodierte Rakete steckt in einer Straße der Stadt Mykolajiw nach anhaltenden Angriffen. Bild: Vincenzo Circosta, dpa 10 von 16 Männer fahren mit ihren Fahrrädern über den Hauptplatz des schwer zerstörten Dorfs Borodyanka. Bild: Matthew Hatcher, dpa Männer fahren mit ihren Fahrrädern über den Hauptplatz des schwer zerstörten Dorfs Borodyanka. Bild: Matthew Hatcher, dpa 11 von 16 Ein Hund steht neben der Leiche einer älteren Frau, die am Eingang ihres Hauses in Butscha getötet wurde. Bild: Felipe Dana, dpa Ein Hund steht neben der Leiche einer älteren Frau, die am Eingang ihres Hauses in Butscha getötet wurde. Bild: Felipe Dana, dpa 12 von 16 Eine Frau geht an einem Haus vorbei, das während der Besetzung ihres Dorfes durch russische Truppen in Andrijiwka, Ukraine, zerstört wurde. Bild: Vadim Ghirda, dpa Eine Frau geht an einem Haus vorbei, das während der Besetzung ihres Dorfes durch russische Truppen in Andrijiwka, Ukraine, zerstört wurde. Bild: Vadim Ghirda, dpa 13 von 16 Verbrannte Gebäude mit Einschusslöchern und Schrapnellsplittern zeugen von einer brutalen Schlacht in Borodjanka. Bild: Matthew Hatcher, dpa Verbrannte Gebäude mit Einschusslöchern und Schrapnellsplittern zeugen von einer brutalen Schlacht in Borodjanka. Bild: Matthew Hatcher, dpa 14 von 16 Verkohlte Überreste einer russischen Uniform liegen auf dem Boden in Borodjanka, einem kleinen Dorf im Oblast Kiew. Bild: Matthew Hatcher, dpa Verkohlte Überreste einer russischen Uniform liegen auf dem Boden in Borodjanka, einem kleinen Dorf im Oblast Kiew. Bild: Matthew Hatcher, dpa 15 von 16 Tetiana Rurak, 25-jährige Witwe von Oleksandra Rurak, besucht mit ihrer eineinhalbjährigen Tochter das Grab ihres im Kampf gefallenen Mannes Wolodymyr Rurak auf dem Friedhof. Bild: Nariman El-Mofty, dpa Tetiana Rurak, 25-jährige Witwe von Oleksandra Rurak, besucht mit ihrer eineinhalbjährigen Tochter das Grab ihres im Kampf gefallenen Mannes Wolodymyr Rurak auf dem Friedhof. Bild: Nariman El-Mofty, dpa 16 von 16 Menschen fahren auf Fahrrädern an einem Wohnhaus vorbei, das während der Kämpfe zwischen ukrainischen und russischen Truppen zerstört wurde. Bild: Vadim Ghirda, dpa Menschen fahren auf Fahrrädern an einem Wohnhaus vorbei, das während der Kämpfe zwischen ukrainischen und russischen Truppen zerstört wurde. Bild: Vadim Ghirda, dpa 1 von 16 Die 57-jährige Tanya Nedashkivs'ka trauert in Butscha um ihren Mann an der Stelle, an der er begraben wurde. Viele hundert Zivilisten starben in den vergangenen Tagen bei den russischen Angriffen auf die Ukraine. Bild: Rodrigo Abd, dpa Die 57-jährige Tanya Nedashkivs'ka trauert in Butscha um ihren Mann an der Stelle, an der er begraben wurde. Viele hundert Zivilisten starben in den vergangenen Tagen bei den russischen Angriffen auf die Ukraine. Bild: Rodrigo Abd, dpa

Es gab in den ersten Wochen einigen Ärger, weil die Koordination in der Flüchtlingshilfe nicht geklappt hat. Mal warteten Helfer vergeblich, weil niemand kam, mal kamen viel zu viele Geflüchtete an und die Zahl der Helfer vor Ort reichte nicht aus. Funktioniert das mittlerweile?

Schorer: Die Verteilung der Geflüchteten muss dringend besser koordiniert werden. Ich weiß, dass das enorm schwierig ist. Es gibt Situationen, da stehen 500 Geflüchtete an der polnischen Grenze, die Busse warten, aber die Leute steigen nicht ein, weil sie erst einmal in Polen bleiben wollen. Uns waren einmal Busse angekündigt, die um vier Uhr früh an einer Unterkunft hier in Bayern hätten eintreffen sollen. Unsere Helferinnen und Helfer haben alles vorbereitet und Frühstück gemacht, aber es kam niemand an.

Das muss doch frustrierend sein. Wie reagieren Ihre Leute darauf?

Schorer: So etwas zermürbt natürlich. Wenn Freiwillige an einem Wochenende dreimal ausrücken und niemand kommt, wird Hilfsbereitschaft ohne Not und über Gebühr strapaziert. Deshalb warten wir jetzt ab, bis ein Bus kurz vor dem Eintreffen ist. Wir haben zum Glück eingespielte Teams, die dann sehr schnell reagieren können. Aber wenn es insgesamt besser koordiniert wäre, hätten es alle leichter.

Worauf kommt es aus Ihrer Sicht in nächster Zukunft an?

Schorer: Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Hilfe noch lange notwendig sein wird. Da geht es um psychosoziale Betreuung, um Angebote für Kinder, um Sprachkurse, Schule und Ausbildung, aber auch um Angebote für schwangere Frauen, die hier ihre Kinder bekommen. Die brauchen eine spezielle Form der Unterstützung. Es kommen Menschen, die einen Beruf erlernt haben und sich auch integrieren wollen – vielleicht sogar ehren- oder hauptamtlich im Bayerischen Roten Kreuz. Das würde mich freuen.

Sie haben eine besondere Beziehung zur Ukraine.

Schorer: Ich war in der Vergangenheit zweimal dort und ich glaube, ich kann ganz gut einschätzen, wie es den Menschen geht. Sie wollen in Frieden und Freiheit leben. Als ich dort war, war die Ukraine ein schönes Land: Die Menschen hatten eigene Häuser, sie hatten Arbeitsplätze, ordentliche Straßen und eine funktionierende Stromversorgung. Sie wollen, sobald es irgendwie geht, zurück in ihre Heimat. Wer mal dort war, der versteht das.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.