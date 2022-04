Auf Pump: Wie die Spritpreise auch in der Region zum Problem werden

Die aktuellen Spritpreise tun weh, den Verbrauchern und der Politik. Ein Boxenstopp an Deutschlands kuriosester Tankstelle in Oberviechtach.

01.04.2022 | Stand: 19:26 Uhr

Vermutlich tritt man dem Städtchen Oberviechtach nicht zu nahe, wenn man sagt: Die Erde hält Flecken bereit, um die der Zeitgeist keinen so großen Bogen gemacht hat. Im Gasthof Pösl ist das Tischtuch bestickt, der Fliesenboden lachsrosa und der Schweinebraten unbedingt in bar zu bezahlen. Die kleine Spielothek hier heißt – wie auch sonst – „Jackpot“. Und am Ortsausgang, dort, wo es weitergeht, nach Werneröd und Lind und Gaisthal, weiter ins oberpfälzische Nichts, dort, am rechten Straßenrand, lässt sich eine fliederfarben gestrichene Tankstelle von diesem verregneten Mittwoch begießen.