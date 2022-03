Hilfe für die Ukraine: Wie sich zahlreiche Menschen in Bayern engagieren

Die Situation der Menschen in der Ukraine berührt spürbar viele Bayern. Zahlreiche wollen helfen. Auch bayerische Busunternehmen greifen zur Unterstützung ein.

01.03.2022 | Stand: 16:50 Uhr

Ob in Kindergärten oder Kirchengemeinden: Die schrecklichen Bilder von Familien in Luftschutzkellern und zerstörten Häusern in der Ukraine haben in Bayern eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Neben den großen Organisationen wie Bayerisches Rotes Kreuz, Caritas und Diakonie haben sich vielerorts kleine Initiativen gebildet, die den Menschen in dem Kriegsgebiet helfen wollen.

Landratsämter zwischen Aschaffenburg und Garmisch-Partenkirchen suchen Möglichkeiten, Flüchtlinge unterzubringen oder Menschen, die beim Übersetzen helfen können.

Bayern spenden für Ukraine: Von Groß bis Klein gibt es Initiativen

Die Bamberger ukrainische griechisch-katholische Pfarrei St. Nikolaus sammelt Sachspenden, unter anderem mit Freiwilligen in Kitas. "Priorität haben Medikamente", sagte Pfarrer Andrii Khymchuk am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Er selbst sitze derzeit in der Westukraine fest und könne wegen des großen Flüchtlingsandrangs an der Grenze zu Polen nicht ausreisen. "Ich mache meine Arbeit nun von hier aus."

Ob Pflaster, Windeln, Kleidung oder Batterien - alles was in und um Bamberg gesammelt werde, soll über München per Lastwagen Richtung Ukraine transportiert werden. Aufrufe zu Spendenaktionen gibt es lokal etwa in Kindergärten, bei Vereinen oder in Firmen, die die Geldspenden ihrer Mitarbeiter verdoppeln. Städte wie Weiden in der Oberpfalz haben für Artikel für den täglichen Gebrauch eine Sammel- und Abgabestelle eingerichtet.

Ukraine-Konflikt: Handschuhe, Windeln und Matratzen benötigt

Lesen Sie auch

Krieg in der Ukraine So können Allgäuer den Menschen in der Ukraine helfen

Die Initiative Frankenkonvoi aus Fürth startete nach eigenen Angaben am Montag mit drei Transportern in die polnische Stadt Radymno an der Grenze zur Ukraine. "Diese haben Ausrüstung für eine Feldküche dabei", sagte Geschäftsführer Tom Geisbuesch. Außerdem reisten zwei Ärzte mit. Geflüchtete könnten dadurch medizinische Hilfe bekommen und mit Suppe und Tee versorgt werden. Das Team werde vor Ort klären, wo und wie es genau helfen könne.

Bilderstrecke

Der Krieg von oben: Diese Satellitenbilder zeigen den russischen Angriff auf die Ukraine

1 von 11 Satelliten dokumentieren den Krieg in der Ukraine aus großer Höhe. Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenbild etwa zeigt russische Bodentruppen mit Militärfahrzeugen in einem Konvoi nordöstlich von Iwankiw in der Ukraine, der sich in Richtung Kiew bewegt. Bild: dpa/Maxar Satelliten dokumentieren den Krieg in der Ukraine aus großer Höhe. Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenbild etwa zeigt russische Bodentruppen mit Militärfahrzeugen in einem Konvoi nordöstlich von Iwankiw in der Ukraine, der sich in Richtung Kiew bewegt. Bild: dpa/Maxar 2 von 11 Dieses von Maxar Technologies bereitgestellte Satellitenbild zeigt einen Militärkonvoi nordwestlich von Invankiv in der Ukraine. Bild: dpa/Maxar Dieses von Maxar Technologies bereitgestellte Satellitenbild zeigt einen Militärkonvoi nordwestlich von Invankiv in der Ukraine. Bild: dpa/Maxar 3 von 11 Ein Militärkonvoi nordwestlich von der ukrainischen Stadt Invankiv. Bild: dpa/Maxar Ein Militärkonvoi nordwestlich von der ukrainischen Stadt Invankiv. Bild: dpa/Maxar 4 von 11 Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenbild zeigt Schäden am Flugplatz von Tschuhujiw nach Angriffen des russischen Militärs auf den Stützpunkt. Bild: dpa/Maxar Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenbild zeigt Schäden am Flugplatz von Tschuhujiw nach Angriffen des russischen Militärs auf den Stützpunkt. Bild: dpa/Maxar 5 von 11 Hubschrauber und Fahrzeuge auf dem Flugplatz Bolschoi Bokow in Belarus. Bild: dpa/Maxar Hubschrauber und Fahrzeuge auf dem Flugplatz Bolschoi Bokow in Belarus. Bild: dpa/Maxar 6 von 11 Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenbild zeigt russische Bodentruppen, die sich der Stadt Nowa Kachowka in der Ukraine nähern. Bild: dpa/Maxar Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenbild zeigt russische Bodentruppen, die sich der Stadt Nowa Kachowka in der Ukraine nähern. Bild: dpa/Maxar 7 von 11 Ein beschädigter Flugzeughangar, der durch die Luftangriffe und schweren Kämpfe rund um den Flughafen Kiew-Hostomel beschädigt wurde. Bild: dpa/Maxar Ein beschädigter Flugzeughangar, der durch die Luftangriffe und schweren Kämpfe rund um den Flughafen Kiew-Hostomel beschädigt wurde. Bild: dpa/Maxar 8 von 11 Dieses Satellitenbild zeigt russische Bodentruppen mit Militärfahrzeugen in einem Konvoi nordöstlich von Iwankiw in der Ukraine, der sich in Richtung Kiew bewegt. Bild: dpa/Maxar Dieses Satellitenbild zeigt russische Bodentruppen mit Militärfahrzeugen in einem Konvoi nordöstlich von Iwankiw in der Ukraine, der sich in Richtung Kiew bewegt. Bild: dpa/Maxar 9 von 11 Kampfhubschraubern auf dem V.D. Bokov Flugplatz in der Nähe von Mazyr, Belarus. Bild: dpa/Maxar Kampfhubschraubern auf dem V.D. Bokov Flugplatz in der Nähe von Mazyr, Belarus. Bild: dpa/Maxar 10 von 11 Dieses Satellitenbild zeigt das nördliche Ende eines Konvois russischer Fahrzeuge südöstlich von Iwankiw. Bild: dpa/Maxar Dieses Satellitenbild zeigt das nördliche Ende eines Konvois russischer Fahrzeuge südöstlich von Iwankiw. Bild: dpa/Maxar 11 von 11 Dieses Satellitenbild zeigt die Ausrüstung der Bodentruppen und einen Konvoi in Khilchikha, Belarus. Bild: dpa/Maxar Dieses Satellitenbild zeigt die Ausrüstung der Bodentruppen und einen Konvoi in Khilchikha, Belarus. Bild: dpa/Maxar 1 von 11 Satelliten dokumentieren den Krieg in der Ukraine aus großer Höhe. Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenbild etwa zeigt russische Bodentruppen mit Militärfahrzeugen in einem Konvoi nordöstlich von Iwankiw in der Ukraine, der sich in Richtung Kiew bewegt. Bild: dpa/Maxar Satelliten dokumentieren den Krieg in der Ukraine aus großer Höhe. Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenbild etwa zeigt russische Bodentruppen mit Militärfahrzeugen in einem Konvoi nordöstlich von Iwankiw in der Ukraine, der sich in Richtung Kiew bewegt. Bild: dpa/Maxar

Freiwillige um den Dekan der ukrainischen griechisch-katholischen Pfarrei in München, Wolodymyr Viitovitch, koordinieren Auto- und Lastwagentransporte mit Sachspenden aller Art. Noch am Dienstag sollte der nächste Lkw starten, wie Helferin Oksana Marpsisnovska der dpa sagte. Die Hilfsbereitschaft sei enorm, vieles wie Frauenkleidung schon ausreichend vorhanden. "Wir brauchen Thermowäsche für Männer, Mützen, Handschuhe." Auch Kinderschlafsäcke und aufblasbare Matratzen seien rar. "Essen haben wir derzeit genug."

Rund 330.000 Menschen mit ukrainischen Wurzeln leben in Deutschland

München ist seit Jahrzehnten das Zentrum der ukrainischen Gemeinschaft in Deutschland. Die Diakonie Bayern hat 500.000 Euro bereitgestellt, um den Betroffenen im Kriegsgebiet zu helfen. Zudem bereite sich die Organisation derzeit auf die Unterbringung von Geflohenen vor. "Unsere Strukturen von 2015 werden reaktiviert", erklärte Pressesprecher Daniel Wagner in Nürnberg. 2015 und 2016 waren mehr als eine Million Flüchtlinge nach Deutschland gekommen, viele von ihnen aus dem Bürgerkriegsland Syrien.

Auch bei der Caritas in München und Oberbayern steht das Thema Flüchtlingsaufnahme derzeit im Mittelpunkt. "Die leeren Zimmer in den 20 Gemeinschafts- und dezentralen Unterkünften in München sind vorbereitet", sagte Sprecherin Bettina Bäumlisberger. "Derzeit bittet die Caritas, von Sachspenden abzusehen." Sinnvoller seien momentan Geldspenden.

Bayerische Landeskirche stellt 100.000 Euro für die Menschen aus der Ukraine bereit

"Ein Teil des Geldes komme Gemeinden der deutschen evangelisch-lutherischen Kirche in der Ukraine zugute etwa für den Kauf von Lebensmitteln", hieß es am Dienstag. Mit einem weiteren Teil des Geldes würden die lutherischen Kirchen in Polen und Ungarn unterstützt in ihrer Hilfe für die Geflüchteten.

Bilderstrecke

Friedensdemo anstatt Rosenmontagszug: Kölner Karneval solidarisiert sich mit Ukraine

1 von 9 Zahlreiche Karnevalisten haben sich am Chlodwigplatz zur Friedensdemonstration am Rosenmontag versammelt. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wurde das Rosenmontagsfest abgesagt, stattdessen zog ein Protestmarsch durch die Innenstadt. Bild: Oliver Berg, dpa Zahlreiche Karnevalisten haben sich am Chlodwigplatz zur Friedensdemonstration am Rosenmontag versammelt. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wurde das Rosenmontagsfest abgesagt, stattdessen zog ein Protestmarsch durch die Innenstadt. Bild: Oliver Berg, dpa 2 von 9 Zahlreiche Karnevalisten haben sich am Chlodwigplatz zur Friedensdemonstration am Rosenmontag versammelt. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wurde das Rosenmontagsfest abgesagt, stattdessen zog ein Protestmarsch durch die Innenstadt. Bild: Oliver Berg, dpa Zahlreiche Karnevalisten haben sich am Chlodwigplatz zur Friedensdemonstration am Rosenmontag versammelt. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wurde das Rosenmontagsfest abgesagt, stattdessen zog ein Protestmarsch durch die Innenstadt. Bild: Oliver Berg, dpa 3 von 9 Zahlreiche Karnevalisten haben sich am Chlodwigplatz zur Friedensdemonstration am Rosenmontag versammelt. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wurde das Rosenmontagsfest abgesagt, stattdessen zog ein Protestmarsch durch die Innenstadt. Bild: Oliver Berg, dpa Zahlreiche Karnevalisten haben sich am Chlodwigplatz zur Friedensdemonstration am Rosenmontag versammelt. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wurde das Rosenmontagsfest abgesagt, stattdessen zog ein Protestmarsch durch die Innenstadt. Bild: Oliver Berg, dpa 4 von 9 Zahlreiche Karnevalisten haben sich am Chlodwigplatz zur Friedensdemonstration am Rosenmontag versammelt. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wurde das Rosenmontagsfest abgesagt, stattdessen zog ein Protestmarsch durch die Innenstadt. Bild: Henning Kaiser, dpa Zahlreiche Karnevalisten haben sich am Chlodwigplatz zur Friedensdemonstration am Rosenmontag versammelt. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wurde das Rosenmontagsfest abgesagt, stattdessen zog ein Protestmarsch durch die Innenstadt. Bild: Henning Kaiser, dpa 5 von 9 Zahlreiche Karnevalisten haben sich am Chlodwigplatz zur Friedensdemonstration am Rosenmontag versammelt. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wurde das Rosenmontagsfest abgesagt, stattdessen zog ein Protestmarsch durch die Innenstadt. Bild: Oliver Berg, dpa Zahlreiche Karnevalisten haben sich am Chlodwigplatz zur Friedensdemonstration am Rosenmontag versammelt. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wurde das Rosenmontagsfest abgesagt, stattdessen zog ein Protestmarsch durch die Innenstadt. Bild: Oliver Berg, dpa 6 von 9 Zahlreiche Karnevalisten haben sich am Chlodwigplatz zur Friedensdemonstration am Rosenmontag versammelt. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wurde das Rosenmontagsfest abgesagt, stattdessen zog ein Protestmarsch durch die Innenstadt. Bild: Oliver Berg, dpa Zahlreiche Karnevalisten haben sich am Chlodwigplatz zur Friedensdemonstration am Rosenmontag versammelt. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wurde das Rosenmontagsfest abgesagt, stattdessen zog ein Protestmarsch durch die Innenstadt. Bild: Oliver Berg, dpa 7 von 9 Zahlreiche Karnevalisten haben sich am Chlodwigplatz zur Friedensdemonstration am Rosenmontag versammelt. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wurde das Rosenmontagsfest abgesagt, stattdessen zog ein Protestmarsch durch die Innenstadt. Bild: Henning Kaiser, dpa Zahlreiche Karnevalisten haben sich am Chlodwigplatz zur Friedensdemonstration am Rosenmontag versammelt. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wurde das Rosenmontagsfest abgesagt, stattdessen zog ein Protestmarsch durch die Innenstadt. Bild: Henning Kaiser, dpa 8 von 9 Zahlreiche Karnevalisten haben sich am Chlodwigplatz zur Friedensdemonstration am Rosenmontag versammelt. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wurde das Rosenmontagsfest abgesagt, stattdessen zog ein Protestmarsch durch die Innenstadt. Bild: Rolf Vennenbernd, dpa Zahlreiche Karnevalisten haben sich am Chlodwigplatz zur Friedensdemonstration am Rosenmontag versammelt. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wurde das Rosenmontagsfest abgesagt, stattdessen zog ein Protestmarsch durch die Innenstadt. Bild: Rolf Vennenbernd, dpa 9 von 9 Zahlreiche Karnevalisten haben sich am Chlodwigplatz zur Friedensdemonstration am Rosenmontag versammelt. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wurde das Rosenmontagsfest abgesagt, stattdessen zog ein Protestmarsch durch die Innenstadt. Bild: Rolf Vennenbernd, dpa Zahlreiche Karnevalisten haben sich am Chlodwigplatz zur Friedensdemonstration am Rosenmontag versammelt. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wurde das Rosenmontagsfest abgesagt, stattdessen zog ein Protestmarsch durch die Innenstadt. Bild: Rolf Vennenbernd, dpa 1 von 9 Eine Karnevalistin trägt bei der Friedensdemonstration am Rosenmontag eine Schutzmaske mit der Aufschrift "Nie wieder Krieg !!! Stoppt Putin !!!". Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wurde das Rosenmontagsfest abgesagt, stattdessen zieht ein Protestmarsch durch die Innenstadt - vorbei an vielen der Motivwagen, die eigentlich für den Rosenmontagszug gebaut worden waren. +++ dpa-Bildfunk +++ Bild: Oliver Berg, dpa Eine Karnevalistin trägt bei der Friedensdemonstration am Rosenmontag eine Schutzmaske mit der Aufschrift "Nie wieder Krieg !!! Stoppt Putin !!!". Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wurde das Rosenmontagsfest abgesagt, stattdessen zieht ein Protestmarsch durch die Innenstadt - vorbei an vielen der Motivwagen, die eigentlich für den Rosenmontagszug gebaut worden waren. +++ dpa-Bildfunk +++ Bild: Oliver Berg, dpa

In Ulm luden am Dienstag Dutzende Menschen Hilfsgüter für Geflüchtete in Busse. Hunderte Tüten mit Kleidung, Toilettenpapier und Decken stapelten sich vor dem Eingang des Ulmer Münsters und auf dem Münsterplatz. Mit vier Bussen sollen die Hilfsgüter an die Grenze zur Ukraine in die Slowakei gebracht werden, wie die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis (SPD) am Dienstag in Ulm sagte. Auf dem Rückweg sei geplant, mit den Bussen Geflüchtete aus der Ukraine nach Ulm zu bringen.

Bayerische Busunternehmer organisieren Fahrten für Ukraine-Hilfen

Auch die bayerischen Busunternehmer wollen in der Ukraine-Krise helfen: Schon am ersten Tag nach einem entsprechenden Aufruf hätten sich rund 50 Busunternehmer aus dem Freistaat gemeldet, die kurzfristig mit weit mehr als 100 Fahrzeugen Hilfsgüter in die ukrainischen Nachbarstaaten bringen und/oder Kriegsflüchtlinge von dort nach Bayern fahren könnten. Dies teilte der Landesverband Bayerischer Omnibusunternehmen am Dienstag in München mit. "Einige machen sich bereits mit Hilfsgütern auf eigene Faust auf den Weg oder sind schon an der ukrainischen Grenze." (Lesen Sie auch: Alle News zum Ukraine-Konflikt)

Der Verband will die Kapazitäten an Bussen, Kleinbussen und Fahrern nun bündeln und bittet die Staatsregierung "in Anbetracht der teils chaotischen Verhältnisse an den Grenzübergängen zur Ukraine" um ein auch mit Hilfsorganisationen abgestimmtes Vorgehen. Davon unabhängig bietet der Landesverband Hilfsorganisationen und ukrainischen Gemeinden direkt Unterstützung bei humanitären und Transportfahrten an. (Lesen Sie auch: So können Allgäuer den Menschen in der Ukraine helfen)