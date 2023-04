Getötete Siebenjährige: Verdächtiger in psychiatrischer Einrichtung

Gedenken mit Plüschtieren und Kerzen: Im baden-württembergischen Hockenheim sind am Ostersonntag zwei Geschwister tot in einer Wohnung entdeckt worden. Nach den Fällen in Wunsiedel, Freudenberg und Ulm entsteht der Eindruck, dass die Gewalt an Kindern zunimmt. Ist das so?