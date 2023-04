Kurioser Diebstahl in Waldkraiburg: Unbekannte haben in Oberbayern 80 Goldfische aus einem Gartenteich gestohlen.

21.04.2023 | Stand: 12:52 Uhr

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, schlugen der oder die Diebe zwischen Montag und Donnerstag in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) zu. Der 42-jährige Eigentümer war demnach verreist, kam Donnerstag nach Hause und entdeckte den leeren Gartenteich.

Die Fische sind nach Schätzung des 42-Jährigen etwa 250 Euro wert. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Landfriedensbruchs.

