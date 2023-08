Unbekannte verwüsten Berufsschule - Millionenschaden

Schulgebäude geflutet, Türschlösser mit Sekundenkleber zugeklebt - Unbekannte haben in einer Berufsschule in Oberbayern gewütet.

30.07.2023 | Stand: 13:25 Uhr

Die Unbekannten hatten nach bisherigen Erkenntnissen die Wasserhähne in den drei Stockwerke der Berufsfachschule in Rosenheim aufgedreht und dadurch über Nacht das Gebäude und angrenzende Objekte geflutet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Vandalismus in Berufsschule: Schaden geht in die Millionen

Außerdem verklebten sie in der Nacht zu Samstag demnach sämtliche Türschlösser. Die Polizei sprach von einem "unverständlichen Vandalismus". Dadurch seien Arbeitsmaschinen, Mauerwerk, Fußböden und Zimmertüren beschädigt worden. Der Schaden beträgt rund eine Million Euro.

