Unbekannter attackiert Rentner-Ehepaar

In Altenstadt im Landkreis Weilheim-Schongau hat ein Unbekannter ein älteres Ehepaar angegriffen. Dabei kam auch ein Messer zum Einsatz.

30.11.2021 | Stand: 16:37 Uhr

Ein älteres Ehepaar aus Altenstadt ist am Montagabend in seinem Haus von einem unbekannten Mann attackiert worden. Beim Gerangel mit dem, mit einem Messer bewaffneten Angreifer, fiel der 74-jährige Bewohner der Wohnung aus dem Rollstuhl und wurde dabei leicht verletzt, berichtet die Polizei. Die Frau konnte sich in Sicherheit bringen, woraufhin der Angreifer die Wohnung verließ. Bislang fehlt von ihm jede Spur. Die Kripo Weilheim ermittelt.

Unbekannter greift Ehepaar grundlos an

Nachdem es gegen 20.30 Uhr an der Haustür geklingelt hatte und die 66-jährige Bewohnerin des Hauses in der Altenstadter Erzgebirgsstraße noch ein Paket erwartete, öffnete sie unbedarft die Haustür. Draußen stand ein dunkel gekleideter Mann, der einen Karton und ein Brotmesser in der Hand hielt. Als die Frau die Tür sofort wieder schließen wollte, drückte der Unbekannte dagegen. Die Frau konnte dem Druck nicht standhalten, wodurch der Unbekannte ins Haus gelang. Der im Rollstuhl sitzende Ehemann im Alter von 74 Jahren kam seiner zwischenzeitlich gestürzten Frau zu Hilfe, wobei er im Gerangel mit dem Eindringling aus dem Rollstuhl stürzte. (Lesen Sie auch: Gehweg in Sonthofen nicht geräumt: Rentner stürzt und verletzt sich)

Der schweigende Angreifer stellte auch nach Ansprache durch das Ehepaar keine Forderungen. Als es der Frau kurz darauf gelang, durch die angrenzende Garage nach draußen zu flüchten, um Hilfe zu holen, verließ der mysteriöse Unbekannte wieder das Haus zu Fuß in unbekannter Richtung.

Rentner erleidet nach Angriff in Altenstadt Platzwunde

Der Rentner erlitt beim Sturz aus dem Rollstuhl eine Kopfplatzwunde, die später ambulant im Krankenhaus behandelt werden musste. Seine Ehefrau kam mit dem Schrecken davon.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Schongau mit Unterstützung von Streifenbesatzungen umliegender Dienststellen verliefen bislang ergebnislos. Das Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu dem unbekannten Mann.

